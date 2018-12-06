بالفيديو - بمشاركة حسين السيد.. الاتفاق يسقط أمام القادسية في الدوري السعودي

خسر الاتفاق أمام مضيفه القادسية بهدفين دون رد، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بالجولة 12 من الدوري السعودي.

المصري حسين السيد شارك في المباراة كاملة بصفوف الاتفاق، إلا أنه لم يمنع خسارة فريقه، ليغيب الفوز للجولة السادسة على التوالي.

أحمد الزين سجل هدف القادسية الأول في الدقيقة 29، قبل أن يضيف إلتون جوزيه الهدف الثاني في الوقت المبدد من المباراة.

ليرفع القادسية رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الثامن.

ملخص مباراة

القادسية 2 : 0 الاتفاق#القادسية_الاتفاق pic.twitter.com/d2EizzmwEv — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 6, 2018

وفي مباراة أخرى، فاز الشباب على ضيفه أحد بهدف دون رد، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

هدف الشباب الوحيد سُجل بواسطة لويز أنطونيو، ليرفع الفريق العاصمي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، مقابل 6 نقاط لـ أحد في المركز 16 -قبل الأخير-.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب : لويز أنطونيو في الدقيقة 50

الشباب 1 : 0 أحد #الشباب_أحد pic.twitter.com/HG5Mr3vBAJ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 6, 2018

وفي مباراة ثالثة، فاز الباطن على الفيحاء بهدون دون رد، على ملعب الباطن.

الهدف سُجل بواسطة فهد الجهني في الدقيقة 50، ليرفع الباطن رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 12 نقطة في المركز 11.