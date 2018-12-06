من هو أفضل مدرب عملت تحت قيادته في الزمالك؟ أحمد مجدي لاعب الفريق الأبيض السابق يجيب.

وتحدث مجدي لـFilGoal.com قائلا: "رود كرول كان رائعا وكان يهتم جدا بالشق البدني في كل التدريبات التي كنا نخوضها".

وواصل "بعد أي مران كان كرول يطالبنا بالتدرب بشكل بدني رغم أنه لم يكن معه مدرب أحمال".

وأردف "مع كرول أنهينا الدوري في المركز الثاني وصعدنا لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وتوجنا بكأس مصر رغم المشاكل المادية والإدارية آنذاك".

وأتم "أعتقد أنه بالنظر لكل ذلك فهو كان ناجحا مع الزمالك بنسبة كبيرة".

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