خاص بالفيديو – أحمد مجدي يختار لـ في الجول أفضل مدرب عمل معه في الزمالك

الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 11:21

كتب : FilGoal

الاهلى الزمالك احمد مجدي وائل جمعة

من هو أفضل مدرب عملت تحت قيادته في الزمالك؟ أحمد مجدي لاعب الفريق الأبيض السابق يجيب.

وتحدث مجدي لـFilGoal.com قائلا: "رود كرول كان رائعا وكان يهتم جدا بالشق البدني في كل التدريبات التي كنا نخوضها".

وواصل "بعد أي مران كان كرول يطالبنا بالتدرب بشكل بدني رغم أنه لم يكن معه مدرب أحمال".

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وأردف "مع كرول أنهينا الدوري في المركز الثاني وصعدنا لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وتوجنا بكأس مصر رغم المشاكل المادية والإدارية آنذاك".

وأتم "أعتقد أنه بالنظر لكل ذلك فهو كان ناجحا مع الزمالك بنسبة كبيرة".

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