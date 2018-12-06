المنتخب الأوليمبي يعسكر في إسبانيا.. ويواجه هولندا وديا

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غري مراحل إعداده خلال العام المقبل 2019 وصولا إلى المشاركة في نوفمبر المقبل بنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن تتم الاستعدادات على أربع مراحل تتزامن مع الأجندة الدولية بداية من توقف شهر مارس المقبل، إذ سيقيم الفريق معسكرا خارجيا في إسبانيا خلال الفترة من 17 حتى 27 من الشهر، يؤدي خلاله 3 مباريات ودية، تم الاتفاق على أن تكون إحداها مع المنتخب الأوليمبي الهولندي، فيما يجري الاتفاق على طرفي المباراتين الأخرتين.

جاء ذلك خلال اجتماع للجهاز الفني لتقييم إعداد الفريق خلال الفترة الماضية منذ بداية تكوينه في فبراير الماضي وآدائه 10 مباريات ودية مع منتخبات إفريقية وأوروبية وآسيوية .

ويعكف الجهاز الفني للفريق على تحديد احتياجات الفريق خلال بقية مراحل إعداده خلال العام المقبل والتي ستقام خلال يونيو وسبتمبر وأكتوبر قبل المشاركة في البطولة الإفريقية التي تقام تصفياتها حاليا لإفراز 7 منتخبات إلى جانب مصر سيتم تقسيمها إلى مجموعتين ويتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى نهائيات الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها في طوكيو 2020.

من جهته قام غريب بتوزيع الأدوار على جهازه المعاون، والمكون من معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي ووائل رياض مدربي الفريق وأسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى بمتابعة دقيقة للمباريات المحلية التي يشارك فيها لاعبون من سن المنتخب الأوليمبي إضافة إلى بطولة الجمهورية لمواليد 97 وبطولة الكأس للمرحلة السنية نفسها المنتظر تنظيمها هذا الموسم، إضافة إلى دراسة كافة التقارير عن المحترفين المصريين في الخارج من نفس المرحلة السنية، فيما يكثف علاء عبد العزيز مدير الفريق على إجراء الاتصالات الخاصة بإنهاء ترتيبات معسكر إسبانيا مبكرا وتحديد بقية الفرق التي سيواجهها المنتخب الأوليبمبي هناك.

وتنظم مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة شهر نوفمبر المقبل، والتي تعد تصفيات أوليمبياد 2020 أيضا.

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