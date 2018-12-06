مدرب المنتخب: الزمالك الأقرب للدوري.. ومحمد محمود سيطور أداء الأهلي

أشاد تيتو جارسيا المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بأداء الزمالك واللاعب محمد محمود المنضم حديثا من وادي دجلة إلى صفوف الأهلي.

محمد محمود النادي : وادي دجلة الزمالك الأهلي

وصرح تيتو عبر قناة (أون سبورت): "الزمالك يؤدي بمستوى عال، نتابع كل اللاعبين وكل المباريات منذ تولي المسؤولية".

وأضاف: "إذا استمر الزمالك على مستواه الحالي سيفوز بالدوري، ولكن ما زلنا في منتصف الموسم".

وعن صفقة انتقال محمد محمود للأهلي، قال جارسيا: "خطوة مهمة للطرفين الأهلي واللاعب، فهي صفقة جيدة بعد خسارة الأهلي لدوري أبطال إفريقيا".

وأتم تيتو جارسيا: "لقد انخفض مستوى فريق الأهلي الشهر الماضي وعانى لاعبوه من مشكلة ذهنية ولكن مع وجود محمد محمود سيتحسن الأداء وسيتطور الأهلي".

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