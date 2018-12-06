مدرب المنتخب: الزمالك الأقرب للدوري.. ومحمد محمود سيطور أداء الأهلي
الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 01:27
كتب : FilGoal
أشاد تيتو جارسيا المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بأداء الزمالك واللاعب محمد محمود المنضم حديثا من وادي دجلة إلى صفوف الأهلي.
محمد محمود
النادي : وادي دجلة
وصرح تيتو عبر قناة (أون سبورت): "الزمالك يؤدي بمستوى عال، نتابع كل اللاعبين وكل المباريات منذ تولي المسؤولية".
وأضاف: "إذا استمر الزمالك على مستواه الحالي سيفوز بالدوري، ولكن ما زلنا في منتصف الموسم".
وعن صفقة انتقال محمد محمود للأهلي، قال جارسيا: "خطوة مهمة للطرفين الأهلي واللاعب، فهي صفقة جيدة بعد خسارة الأهلي لدوري أبطال إفريقيا".
وأتم تيتو جارسيا: "لقد انخفض مستوى فريق الأهلي الشهر الماضي وعانى لاعبوه من مشكلة ذهنية ولكن مع وجود محمد محمود سيتحسن الأداء وسيتطور الأهلي".
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