تقرير: إبراهيموفيتش لن ينتقل إلى ميلان بسبب عائلته

يبدو أن زلاتان إبراهيموفيتش قد حسم مستقبله في 2019 وقرر الاستمرار مع لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي بدلا من العودة مجددا لميلان الإيطالي بحسب صحيفة "إكسبرسين" السويدية.

عائلة النجم السويدي لعبت الدور الأكبر في قراره بعدما رفضت العودة إلى إيطاليا بغية الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية للفترة القادمة.

زوجة إبراهيموفيتش ونجليه لا يريدون مغادرة مدينة لوس أنجلوس، وصاحب الـ36 عاما بصدد زيادة كبيرة في راتبه البالغ 1.5 مليون دولار.

بداية من 9 ديسمبر يحق لأندية الدوري الأمريكي تسجيل لاعبيها للموسم الجديد، المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس الذي يبلغ راتبه 6 مليون دولار يبدو فائضا عن حاجة الفريق بحسب تقارير صحفية وحال رحيله سيتمكن جالاكسي من تقديم راتب أكبر للنجم السويدي.

بقاء "إبرا" في لوس أنجلوس جالاكسي يعد ضربة قوية لميلان في السوق الشتوية في يناير الذي كان يرغب في تدعيم هجومه بلاعبه السويدي السابق لمواصلة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ميلان المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر الثالث، كما يحتل المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي حلف ريال بيتيس.

ويملك ميلان فرصتان للتأهل لدوري أبطال أوروبا إما مباشرة باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في دوريه المحلي أو بالفوز باللقب الأوروبي الأصغر الذي يتأهل بطله لدور المجموعات مباشرة في نسخة العام المقبل الأوروبية.

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