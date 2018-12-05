تقرير: ميسي يقود الأرجنتين في كوبا أمريكا ومحاولات لضمه في توقف مارس

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 - 13:48

كتب : محمد سمير

ميسي

يبدو أن الإعلان الرسمي عن عودة ليونيل ميسي إلى منتخب الأرجنتين مرة أخرى أصبح قريبا.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

يغيب ميسي عن مباريات المنتخب الأرجنتيني عقب الإخفاق في كأس العالم ووداع المسابقة من ثمن النهائي أمام فرنسا.

وكشفت قناة TyC الأرجنتينية أن عودة ميسي للمنتخب أصبحت مؤكدة.

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وشدد تقرير القناة الأرجنتينية أن ميسي سيقود بلاده في كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين يسعى حاليا للاتفاق مع اللاعب لضمه بفترة التوقف الدولي المقبلة.

وتخوض المنتخبات مباريات دولية في مارس المقبل على أن يكون التوقف الجديد بعد نهاية الموسم.

ليونيل ميسي الأرجنتين

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