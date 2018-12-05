كرة سلة – دونشيتش بطلا في الثواني الأخيرة لدالاس .. وليلة ثلاثيات تاريخية في يوتا

أقيمت فجر الأربعاء 5 مباريات في دوري الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة NBA شهدت سقوطا جديدا لبورتلاند أمام دونشيتش ورفاقه، انتصارا سهلا لإنديانا وأورلاندو، وليلة تاريخية في ملعب يوتا جاز.

عودة كايل كورفر لفريقه القديم وتألق الصاعد لوكا دونشيتش كانا الحدثين الأهم في مباريات اليوم.

وإليكم أبرز ما حدث في مباريات اليوم:

بورتلاند تريل بلايزرز 102-111 دالاس مافريكس

تألق السلوفيني لوكا دونشيتش مجددا وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز الثامن تواليا على ملعبه بانتصار صعب على بورتلاند.

سجل دونشيتش 21 نقطة و9 متابعات من ضمنهم سلة حسم المباراة في الدقيقة الأخيرة وقتما كان الفارق 6 نقاط فقط لأصحاب الأرض و3 تمريرات حاسمة إحداها كانت لزميله دينيس سميث جونيور في آخر 10 ثواني.

من بورتلاند كان داميان ليلارد نجما فوق العادة مجددا وسجل 33 نقطة وأضاف 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة في خسارة هي الثالثة على التوالي لبليزرز.

دالاس تخطى بورتلاند في ترتيب المجموعة الغربية وأصبح سابعا بسجل 12-10 (منهم 10 انتصارات على ملعبه مقابل هزيمتين فقط) فيما تراجع بورتلاند للمركز الثامن بسجل 13-11.

شاهد ملخص المباراة

سان أنطونيو سبيرز 105-139 يوتا جاز

عاد كايل كورفر مجددا لصالة يوتا جاز التي غادرها منذ عِقد من الزمان فحقق الفريق رقما قياسيا في تاريخه بتسجيل 20 تسديدة ثلاثية أمام سان أنطونيو سبيرز.

سجل كورفر 15 نقطة في 15 دقيقة لعب، منهم 3 تسديدات ثلاثية ناجحة من أصل 4 تسديدات بنسبة نجاح 75% في استقبال حافل من جمهور جاز.

دونوفان ميتشيل سجل 20 نقطة لأصحاب الأرض وأضاف رودي جوبير 18 نقطة و10 متابعات.

فيما سجل كلا من ديمار ديروزان ولاماركوس ألدريدج 16 نقطة لسبيرز وسجل البديل جايكوب بوليتل 20 نقطة.

يوتا ارتقى للمركز الـ11 في ترتيب المجموعة الغربية بسجل 12-13 فيما تراجع سان أنطونيو سبيرز للترتيب الـ14 في المجموعة ذاتها بسجل 11-13.

شاهد ملخص المباراة

وجاءت بقية نتائج مباريات اليوم كالتالي:

شيكاجو بولز 90-96 إنديانا بيسرز

أورلاندو ماجيك 105-90 ميامي هيت

ساكرامنتو كينجز 122-105 فينيكس صنز