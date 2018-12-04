خاص بالفيديو - أحمد مجدي يختار لـ في الجول فريق أحلامه.. هجوم ناري

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 - 21:01

كتب : FilGoal

أحمد مجدي

ما هو فريق أحلامك؟ أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق يجيب لـFilGoal.com.

وقال أحمد مجدي لـFilGoal.com:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

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في الدفاع: محمد عبد الشافي- وائل جمعة- إبراهيم سعيد- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: حسام غالي

في الوسط الهجومي: حازم إمام- محمد أبو تريكة- محمد صلاح

في الهجوم: حسام حسن- مجدي طلبة

فما هو فريق أحلامك في الكرة المصرية؟ أخبرنا الآن.

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