خاص بالفيديو - أحمد مجدي يختار لـ في الجول فريق أحلامه.. هجوم ناري
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 - 21:01
كتب : FilGoal
ما هو فريق أحلامك؟ أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق يجيب لـFilGoal.com.
وقال أحمد مجدي لـFilGoal.com:
في حراسة المرمى: عصام الحضري
في الدفاع: محمد عبد الشافي- وائل جمعة- إبراهيم سعيد- أحمد فتحي
في الوسط الدفاعي: حسام غالي
في الوسط الهجومي: حازم إمام- محمد أبو تريكة- محمد صلاح
في الهجوم: حسام حسن- مجدي طلبة
فما هو فريق أحلامك في الكرة المصرية؟ أخبرنا الآن.
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