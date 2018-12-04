آس: بيريز يريد حضور رونالدو وميسي نهائي كوبا ليبرتادوريس

يبدو أن عودة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى سانتياجو بيرنابيو سيكون وشيكا، حيث يخطط فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لأن يكون نجم ريال مدريد السابق موجودا حينما يواجه ريفربليت بوكا جونيورز في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وليس ذلك فقط، فبحسب "آس"، يريد بيريز أيضا من ليونيل ميسي نجم برشلونة الوجود بجانب رونالدو في مقصورة سانتياجو بيرنابيو الرئاسية.

ويخوض برشلونة لقاء دربي كتالونيا أمام إسبانيول يوم السبت المقبل وذلك قبل 24 ساعة من موعد انطلاق نهائي كوبا ليبرتادوريس.

أما رونالدو فهو مرتبط بأداء مباراة مع يوفنتوس أمام إنتر ميلان يوم الجمعة المقبلة ما يعني إمكانية سفره لحضور اللقاء.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو طلب الحصول على تذاكر له ولعائلته لحضور اللقاء.

فيما تواصل ميسي مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل حضور المواجهة المرتقبة.

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