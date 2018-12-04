الاتحاد الدولي يعلن أرباح الأندية من كأس العالم.. الأهلي الأكثر إفريقيا ومانشستر سيتي عالميا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأرباح المالية التي يحصل عليها كل نادي في العالم بسبب مشاركة لاعبيهم في منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشف الاتحاد الدولي عن دفع 209 مليون دولار أمريكي ما يعني زيادة تقارب نسبة 200% عن نسخة 2014، ومقسمة على 416 ناديا حول العالم من 63 عضوا بالجميعة العمومية.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "كأس العالم هو قمة كرة القدم، وبالتأكيد من حق الأندية المشاركة في هذا النجاح لأنها كانت من المساهمين الرئيسيين".

وكان لأندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النصيب الأكبر من الأرباح المالية بقيمة 157 مليون و831 ألفا و930 دولار أمريكي، بينما الأندية الإفريقية الأقل بواقع 6 ملايين و320 ألفا و 805 دولار.

وتربع نادي مانشستر سيتي على قمة الأندية المستفيدة ماليا من مشاركة لاعبيها بواقع 5 ملايين و3 آلاف و440 دولار، وحل ريال مدريد ثانيا بقيمة 4 ملايين و813 ألفا و830 دولار، بينما جاء توتنام في المركز الثالث بقيمة 4 ملايين و385 ألفا و792 دولار متفوقا على برشلونة الرابع بـ 4 ملايين و145 ألفا و950 دولار.

وجاء ترتيب أندية الاتحادات الدولية كالآتي:

- الاتحاد الأوروبي بقيمة 157 مليون و831 ألفا و930 دولار.

- الاتحاد الآسيوي بقيمة 19 مليون و858 ألفا و817.5 دولار.

- اتحاد أمريكا الشمالية بقيمة 13 مليون و136 ألفا و860 دولار.

- اتحاد أمريكا الجنوبية بقيمة 11 مليون و315 ألفا و 755 دولار.

- الاتحاد الإفريقي بقيمة 6 ملايين و320 ألفا و 805 دولار.

أندية الاتحاد الإفريقي:

قسمت الأرباح المالية لأندية الاتحاد الإفريقي على سبعة اتحادات وطنية، حصلت أندية الاتحاد المصري على 2 مليون و712 ألفا و555 دولار، يأتي خلفه أندية الدوري التونسي بقيمة 2 مليون و334 ألفا و750 دولار.

وحصلت 4 أندية من اتحادات مصر وتونس والمغرب وناديين من نيجيريا ونادي واحد من السنغال وجنوب إفريقيا وغينيا.

وجاءت الأندية المصرية كالآتي:

- الأهلي بقيمة 1 مليون و744 ألفا و695 دولار "الأكثر بإفريقيا"

- الزمالك بقيمة 795 ألفا و937 دولار.

- سموحة بقيمة 95 ألفا و512 دولار.

- وادي دجلة بقيمة 76 ألفا و410 دولار.

أما بالنسبة لأندية الاتحاد الأوروبي الأكثر ربحا، فجاءت أندية الاتحاد الإنجليزي في الصدارة بقيمة 37 مليون و406 ألفا و940 دولار.

وجاء ترتيب الدوريات الخمسة الكبرى كالآتي:

- الدوري الإنجليزي بقيمة 37 مليون و406 ألفا و940 دولار.

- الدوري الإسباني بقيمة 22 مليون و572 ألفا و80 دولار.

- الدوري الألماني بقيمة 18 مليون و920 ألفا و672 دولار.

- الدوري الإيطالي بقيمة 17 مليون و454 ألفا و25 دولار.

- الدوري الفرنسي بقيمة 15 مليون و303 ألفا و225 دولار.

وحصل نادي ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمد صلاح على 2 مليون و585 ألفا و205 دولار، بينما نادي أرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني على 2 مليون و218 ألفا و720.

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