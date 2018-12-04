كرة سلة – يوكيتش يوقف انتصارات رابتورز بشكل جنوني ويحتل صدارة الغرب في ملخص NBA

أُقيمت 7 مباريات فجر الثلاثاء في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA شهدت انتصارات كبيرة لدنفر ناجتس ولوس أنجلس كليبرز وسقوط جديد لهيوستن روكتس.

مباريات اليوم لم تغير ترتيب المجموعة الشرقية رغم خسارة المتصدر تورونتو رابتورز لكن صراع صدارة المجموعة الغربية اشتعل وارتقى دنفر القمة للمرة الأولى هذا الموسم.

وإليكم أبرز مباريات اليوم:

جولدن ستيت ووريورز 128-111 أتالانتا هوكس

تألق ستيفن كري مجددا في المباراة الثانية لعودته من الإصابة وقاد الثلاثي الخارق لجولدن ستيت ووريورز لفوز على حساب أتالانتا هوكس متذيل المجموعة الشرقية منح الفريق انتصاره الـ16 هذا الموسم مقابل 9 هزائم.

كري سجل 30 نقطة وأضاف زميلاه كيفين دورانت وكلاي ثومبسون 28 و27 نقطة على الترتيب.

على الجانب الآخر سجل تراي يانج 20 نقطة لأتالانتا لكنه أهدر جميع تسديداته الثلاثية الخمسة.

فوز ووريورز صعد بالفريق للمركز الرابع في المجموعة الغربية خلف دنفر المتصدر ولوس أنجلس كليبرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر، فيما تلقى أتالانتا خسارته الـ19 مقابل 5 انتصارات يتذيل بها ترتيب الشرق بالتساوي مع كليفلاند كافالييرز.

شاهد ملخص المباراة

دنفر ناجتس 106-103 تورونتو رابتورز

حظى الجوكر الصربي نيكولا يوكيتش بليلة مميزة حقق فيها 3 أرقام مزدوجة قاد بها فريقه لفوز هام خارج الأرض على حساب تورونتو رابتورز وأوقف انتصارات الفريق الكندي المتتالية عند الرقم 8.

يوكيتش سجل 23 نقطة و11 متابعة و15 تمريرة حاسمة، وسجل أيضا سلة الفوز قبل 5 ثواني من نهاية اللقاء ليمنح دنفر التقدم بفارق 3 نقاط في مباراة مثيرة شهدت آخر 5 دقائق فيها تغير النتيجة بين الفريقين أكثر من مرة.

وسجل جمال موراي 21 نقطة لناجتس فيما أضاف جوانشو هيرنانجوميز والبديل ماليك بيزلي 15 نقطة لكل منهما.

فيما تألق كاواي لينارد كالمعتاد في المباريات الكبيرة وسجل 27 نقطة كأكثر مسجل تورونتو وأتى بعده سيرج إيباكا وباسكال سياكام بـ15 و14 نقطة على الترتيب.

دنفر ارتقى لصدارة المجموعة الغربية بعدما حقق فوزه السادس تواليا والـ16 هذا الموسم ليحسن سجله لـ16-9 فيما لم تؤثر الخسارة على ترتيب تورونتو رابتورز متصدر المجموعة الغربية بسجل 20-5.

شاهد ملخص المباراة

لوس أنجلس كليبرز 129-126 نيو أورليانز بيليكانز

سجل لاعب شهر نوفمبر في المجموعة الغربية توبياز هاريس 27 نقطة قاد بهم لوس أنجلس كليبرز مفاجأة الموسم لفوز جديد على حساب نيو أورليانز.

وسجل دانيلو جاليناري 24 نقطة فيما كان البديل لو ويليامز حاسما كالمعتاد وسجل تسديدة ثلاثية في الدقيقة الأخيرة منحت فريقه التفوق ضمن 20 نقطة سجلها خلال اللقاء.

بينما سجل جولياس راندل 37 نقطة هم الأكثر في مسيرته وأضاف جرو هوليداي 32 نقطة والنجم أنطوني ديفيز 23 نقطة لبيليكانز.

كليبرز يملك سجلا 16-9 ويحتل المركز الثاني في المجموعة الغربية، فيما تراجع نيو أوليانز بيليكانز للمركز الـ11 في المجموعة ذاتها بسجل 12-13.

شاهد ملخص المباراة

وجاءت بقية نتائج مباريات اليوم:

أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-83 ديترويت بيستونز

كليفلاند كافالييرز 99-97 بروكلين نتس

واشنطن ويزاردس 110-107 نيويورك نيكس

هيوستن روكتس 91-103 مينيسوتا تيمبروولفز