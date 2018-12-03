بالفيديو - الشحات يسجل ويقود العين للفوز على الوصل.. ويتصدر الدوري

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 - 19:33

كتب : محرر في الجول

حسين الشحات

قاد المصري حسين الشحات، فريقه العين الإماراتي للفوز على مضيفه الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 12 من دوري الخليج العربي.

وسجل الشحات هدف فريقه الثالث كما ساهم في الهدف الثاني الذي سجله زميله البرازيلي كايو.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد العين إلى 28 نقطة محتلا الصدارة بفارق الأهداف عن الشارقة، فيما تجمد رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

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وتقدم ماركوس بيرج أولا للعين بعد أن تابع تسديدة ارتدت من الدفاع إلى شباك الوصل، وأضاف كايو الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعد تمريرة من الشحات لمحمد عبد الرحمن الذي أرسل عرضية حولها البرازيلي داخل الشباك.

وعاد الوصل إلى المباراة بهدف عكسي سجله إسماعيل أحمد لاعب العين داخل شباكه في الدقيقة 57.

وقبل نهاية المباراة اخترق حسيت الشحات من الناحية اليسرى قبل أن يسدد بيمناه في الزاوية البعيدة بطريقة رائعة، لينهي على آمال الوصل نهائيا.

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