حصاد الجولة الـ 10 من الدوري السعودي.. النصر يسقط والأهلي يتعثر واتحاد جدة إلى أين؟

الهلال في الصدارة وحيدا رغم غيابه عن المشاركة والسبب تعثر النصر. أهلي جدة يتعثر في الوقت القاتل واتحاد جدة مازال يسقط ويسقط ويسقط.. لنخض سويا رحلة في الجولة الـ 10 من الدوري السعودي.

الشباب والاتفاق

استطاع سيرجيو بيرناس مدرب الاتفاق الجديد في أول مباراة له مع الفريق في التعادل إيجابيا مع الشباب بهدفين لكل فريق، بعد أن جاء خلفا لليوناردو راموس الذي أقيل بعد خسارته أمام التعاون برباعية.

سجل كريستيان جوانكا أولا للاتفاق وتعادل سريعا بوديسكو للشباب، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات استطاع حسن الحبيب في تسجيل الثاني للاتفاق.

في الشوط الثاني استطاع البديل خالد كعبي التعادل مرة أخرى للشباب وتحقيق النقطة الـ 17 للشباب، مقابل 15 نقطة للاتفاق.

لعب حسين السيد 66 دقيقة من اللقاء قبل أن يخرج مصابا.

وتحدث خالد البلطان رئيس نادي الشباب بعد اللقاء قائلا "التعادل بطعم الهزيمة والفريق يحتاج إلى صفقات قوية في الشتاء وأنا المسئول عنها ولكن عندما يحين وقتها".

وأضاف "ناصر الشمراني هو المسئول عن نفسه وعن مستواه وهو الذي يجب عليه الرد في الملعب وليس أنا".

https://twitter.com/dawriplusksa/status/1068201666196004871

القادسية والفيصلي

تعادل كل من القادسية والفيصلي بهدف لكل فريق، سجل إلتون خوزيه للقادسية من تسديدة قوية وتعادل لويس جوستافو للفيصلي من ركلة جزاء.

حقق الفيصلي التعادل الرابع له في الدوري جعله في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يظل القادسية في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

وتحدث إلتون خوزيه لاعب القادسية بعد المباراة "كانت مباراة جيدة بين الفريقين، وبالنسبة لهدفي فيهمني في الأساس نجاح الفريق وليس نجاحي أنا".

وفي لفتة طريفة قام اللاعب البرازيلي بترديد النشيد الوطني السعودي مع مراسل دوري بلس.

يذكر أن اللاعب قام قبل ذلك عدة مرات بترديد النشيد الوطني قبل بداية المباريات.

https://twitter.com/dawriplusksa/status/1068556655388954629

الأهلي والفيحاء

سقط الأهلي في فخ التعادل مع الدقائق الأخيرة بهدف للاعب الفيحاء جوناثان جوميز جعلت الأهلي يبتعد عن صدارة الهلال بخمس نقاط، مع مباراة مؤجلة للهلال.

عمر السومة سجل للأهلي بعد تمريرة متقنة من عبد الله السعيد الذي كاد أن يسجل 3 مرات في مرمى الفيحاء.

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فرصة عبد الله السعيد الغريبة

https://twitter.com/dawriplusksa/status/1068547430176698371

الفتح والتعاون

استمر التعاون في تحقيق النتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه بيدرو إيمانويل وحقق انتصارا جديدا على الفتح بثائية سيدريك أميسي ولياندر تاوامبا "هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 8 أهداف".

وقد تحدث الكاميروني بعد المباراة "فزنا في مباراة مهمة وذلك لمواصلة الانتصارات والاقتراب من ثلاثي المقدمة".

وعن هدفه الذي سجله في المباراة بطريقة رائعة "الهدف كان بسبب الأداء الجماعي للفريق ككل وأنا سعيد لتسجيل مثل هذه الأهداف. الأهم الآن مصلحة فريق التعاون ولا يهمني وجودي في صدارة ترتيب الهدافين بقدر فرحتي بتواجد التعاون في المراكز المتقدمة".

الباطن والرائد

نجح الرائد في تحقيق الفوز الثالث له في الدوري هذا الموسم وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف كانت كفيلة باقتناص الثلاث نقاط من ملعب الباطن.

سجل للرائد فرحان حساني اللاعب المقدوني هدفين وسجل الثالث قائد الرائد صالح الشهري، بينما سجل جدعان مهنا هدف الباطن الوحيد.

ليرتفع رصيد رائد التحدي إلى 11 نقطة ولكنه يظل في المركز الثالث عشر ويليه في الترتيب الباطن برصيد 8 نقاط.

النصر والوحدة

وفي أقوى مباريات الجولة، نجح فرسان مكة في تحقيق الفاجأة والفوز على النصر على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

على الرغم من تسجيل النصر أولا عن طريق لاعبه جوليانو دي باولا، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على تقدمه بتسجيل أحمد عبده لاعب الوحدة هدفين ليحقق للوحدة الفوز السادس والنقطة الواحدة والعشرين وبفارق نقطتين عن الأهلي الثالث.

بينما سجل النصر الهزيمة الثانية له في الدوري جعلته يتأخر عن الهلال بثلاث نقاط والهلال له مباراة مؤجلة.

هزيمة النصر جاءت في وقت صعب للغاية قبل كلاسيكو الجولة المقبلة أمام الهلال.

أثناء اللقاء ظهر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر في المقصورة الرئيسية وبجانبه ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق والذي قد يكون مدرب النصر الجديد في الأيام القليلة القادمة.

الحضور الأول للمدرب جارديم بجانب رئيس النصر سعود آل سويلم#النصر_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/EbfPFeFrzw — دوري بلس (@dawriplusksa) December 2, 2018

ظهر محمد عواد في المباراة بشكل لافت للأنظار وأنقد عدة كرات من لاعبي النصر وكان من ضمن أسباب فوز فرسان مكة بالثلات نقاط.

الاتحاد والحزم

في حضور رئيس الاتحاد الجديد هشام ناظر، حقق الاتحاد تعادل بشق الأنفس على ضيفه الحزم في المباراة التي شهدت النقطة الأولى للاتحاد منذ تعادله مع أحد في الجولة السادسة.

بداية الاتحاد كانت مهزوزة كالعادة ونجح الحزم في التسجيل مبكرا عن طريق فارس العياف، وفي الشوط الثاني أضاف محمد الصيعري الثاني للحزم.

انتفض الاتحاد أخيرا ونجح في التسجيل عن طريق محترفه رومارينيو، وسجل إليسكندر بيزيتش هدف العميد الثاني في الدقيقة 90 من اللقاء، لينجح الفريق الاتحادي في اقتناص نقطة غالية تعيد له الثقة بعض الشئ بعد 4 هزائم متتالية.

تحدث سلافين بيليتش مدرب اتحاد جدة بعد المباراة "لست راضيا عن النتيجة اليوم ولكني سعيد بالروح القتالية التي كانت عند اللاعبين، سوء التوفيق لازمنا طوال مجريات اللقاء".

"لن أتحدث عن الانتقالات الشتوية الآن والجميع يعمل بجدية لتقدم الأفضل مستقبلا".

بينما تحدث رئيس النادي هشام الناظر قائلا "أنا سعيد اليوم وواثق أن هذه المباراة ستكون نقطة تحول للفريق، ,اريد أن أشكر الجمهور الذي ساهم بفاعلية في عودة الفريق".

هدافو الجولة

يأتي الكاميروني لياندر تاوامبا في مقدمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 أهداف من 10 مباريات.

لعب تاوامبا 843 دقيقة بمعدل هدف كل 105 دقيقة.

يليه في الترتيب السوري عمر السومة نجم أهلي جده بتسجيله 7 أهداف من 10 مباريات.

لعب 795 دقيقة بمعدل 114 دقيقة لكل هدف.

ويأتي الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال ثالثا برصيد 7 أهداف من 10 مباريات.

فقد لعب دقيقة أقل من السومة "794" بمعدل 113 دقيقة لكل هدف.

ترتيب الجولة

على الرغم من عدم لعب الهلال هذه الجولة ألا إنه مازال متصدرا لترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات.

ولم يستغل كل من الأهلي والنصر عدم لعب الهلال، فتعثر الأول بتعادل أمام الفيحاء والثاني بالهزيمة من الوحدة.

وظل النصر ثانيا برصيد 25 نقطة والأهلي ثالثا برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

تقهقر الشباب إلى المركز السادس بعد تعادله أمام الاتفاق وبعد فوز كلا من الوحدة والتعاون، اعتلا الفريقين المركزين الرابع والخامس تواليا.

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