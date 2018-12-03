رسميا - اليويفا يعلن عن تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 - 14:23

كتب : FilGoal

حكم الفيديو

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تطبيق تقنية حكم الفيديو بدء من الأدوار الإقصائية في شهر فبراير المقبل.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي :"تطبيق هذا النظام سيبدأ في البطولة بداية من دور الـ16 وما بعده، على الرغم من عدم استخدامه في دور المجموعات".

وكان أليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي قد قال في وقت سابق إن تقنية الفيديو سيتم استخدامها بداية من الموسم المقبل، لكن ضغط الأندية هذا الموسم دفع اليويفا للإسراع من تطبيقها.

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وأعلن اليويفا في سبتمبر الماضي أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها بالبطولات القارية بداية من السوبر الأوروبي الصيف المقبل، وبدوري أبطال أوروبا من الموسم المقبل.

وقالت شبكة بي بي سي في وقت سابق إن اليويفا كان يفكر جديا في استعمال تقنية حكم الفيديو وقد يتم الإعلان عن القرار في بداية شهر ديسمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وتنطلق الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بداية من 12 فبراير المقبل بينما تقام المباراة النهائية يوم 1 يونيو.

وتأهلت حتى الآن أندية برشلونة وبورتو وشالكة وروما وريال مدريد وبايرن ميونيخ وأياكس ومانشستر سيتي وأتليتكو مدريد وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال

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