بالفيديو - كابوس العميد يتواصل.. الاتحاد يتعادل بصعوبة أمام الحزم

الأحد، 02 ديسمبر 2018 - 20:32

كتب : FilGoal

الاتحاد - الحزم

تواصلت النتائج الكارثية لنادي الاتحاد، وتعادل بصعوبة أمام ضيفه الحزم 2-2، على استاد الملك عبد الله، بالجولة 11 من الدوري السعودي.

فارس العياف افتتح التسجيل للحزم في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله محمد الصيعري الهدف الثاني في الدقيقة 51.

عودة الاتحاد بدأت في الدقيقة 59 بهدف روماريو، قبل أن يدرك منصور الحربي التعادل -غير الكافي- في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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ليرفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في قاع الجدول دون أي انتصارات، بينما رفع الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز 13.

الدوري السعودي الاتحاد الحزم

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