بالفيديو - بمشاركة عواد.. الوحدة يحقق فوزا رائعا على مضيفه النصر

حقق الوحدة فوزا مهما على مضيفه النصر، بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد، بالجولة 11 من الدوري السعودي.

المصري محمد عواد استمر في حراسة مرمى الوحدة كما هو معتاد هذا الموسم، ليساهم في فوز فريقه المبهر على العالمي.

جيوليانو افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة.

إلا أن أحمد عبده جابر عادل النتيجة للضيوف في الدقيقة 62، قبل أن يضيف بنفسه هدف الانتصار في الدقيقة 74.

ليرفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، ويتجمد رصيد النصر عند 25 نقطة في المركز الثاني.