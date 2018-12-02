كرة سلة – عودة كيري لا تنقذ ووريورز من خسارة جديدة.. ونيويورك يواصل التألق أمام ميلووكي في ملخص NBA

أقيمت 7 مباريات فجر الأحد في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية شهدت سقوط جديد لجولدن ستيت ووريورز، وتواصل الانتصارات لتورونتو وديترويت وبوسطن سيلتكس، وفوزا في الثواني الأخيرة لساكرامنتو كينجز.

وإليكم أبرز ما حدث في مباريات اليوم:

ميلووكي باكس 134-136 نيويورك نيكس

سجل الثلاثي إيمانويل مودياي، كيفين نوكس، وتيم هارداوي 28، 26، 21 نقطة على الترتيب في فوز جديد لنيويورك نيكس هذه المرة على حساب وصيف المجموعة الشرقية ميلووكي باكس في مباراة امتدت لأوقات إضافية.

فيما سجل إريك بليدسو ومالكولم بروجدون 27 و22 نقطة على الترتيب وأضاف الوحش اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 19 نقطة لميلووكي.

الفوز هو الثامن لنيويورك هذا الموسم مقابل 16 خسارة ولا يزال في المركز الـ12 في المجموعة الشرقية لكنه اقترب خطوة من المركز الثامن الذي يحتله أورلاندو.

بينما ميلووكي باكس مهدد بفقدان الوصافة حال فوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ممفيس في لقاء يٌقام فجر الاثنين.

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جولدن ستيت ووريورز 102-111 ديترويت بيستونز

عاد ستيفن كري للمشاركة مع جولدن ستيت مجددا بعد غياب بسبب الإصابة لكن عودته لم تنقذ الفريق من خسارة جديدة هذه المرة أمام ديترويت بيستونز.

كري سجل 27 نقطة بالإضافة لـ28 من كيفين دورانت و21 من كلاي ثومبسون لكن 13 نقطة من بدلاء الفريق فقط كلفت الأبطال خسارة هي التاسعة هذا الموسم.

من ديترويت سجل بلايك جريفين 26 نقطة بينما سجل البديل ستانلي جونسون 19 نقطة، أكثر بـ6 نقاط من بدلاء ووريورز جميعهم.

الفوز هو الخامس على التوالي لديترويت صاحب سجل 13-7 وصاحب المركز الرابع في المجموعة الغربية.

بينما تراجع جولدن ستيت ووريورز للمركز الرابع في المجموعة الغربية بسجل 15-9 خلفا لكليبرز، دنفر ناجتس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

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تورونتو رابتورز 106-95 كليفلاند كافالييرز

حقق تورونتو رابتورز الفوز الثامن على التوالي وكانت الضحية كليفلاند كافالييرز متذيل المجموعة الشرقية.

سجل كاواي لينارد 34 نقطة وأضاف 9 متابعات للفريق الكندي الذي سجل كل أساسيوه 15 نقطة ماعدا سيرج إيباكا الذي سجل 10 نقاط.

فيما سجل كلا من تريستان ثومبسون وجوردان كلاركسون 18 نقطة لأصحاب الأرض.

تورونتو يتصدر ترتيب المجموعة الشرقية بسجل 20 انتصارا و4 هزائم وهو الأكثر تحقيقا للفوز في الدوري هذا العام.

فيما تلقى كليفلاند الخسارة الـ18 هذا الموسم مقابل 4 انتصارات فقط.

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وجاءت بقية نتائج مباريات اليوم كالتالي:

بروكلين نتس 88-102 واشينطون ويزاردس

شيكاجو بولز 105-121 هيوستن روكتس

بوسطن سيلتكس 118-109 مينيسوتا تيمبروولفز

إنديانا بيسرز 110-111 ساكرامنتو كينجز