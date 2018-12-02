شركة BP تدعم الفرق البارالمبية المصرية

قامت شركة BP البريطانية باستضافة سباق يوم الإثنين الموافق 26 من الشهر الجاري من أجل دعم الفرق البارالمبية المصرية ومساندتها في دورة الألعاب البارالمبية بالتعاون مع شركة ريد روك الدولية.

وكانت شركة BP هي المستضيف الرئيسي للحدث هذا العام، بجانب وجود عدد من الرعاة خارج حقل صناعة النفط والبترول وصل عددهم إلى 10 شركات راعية و40 فريقا عبر شركة ريد روك.

شارك في السباق أكثر من 40 فريقا يمثلون مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات، "،وبرعاية رئيسية من ثلاث شركات، هي"أورانج مصر للاتصالات"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"مؤسسة الحسن"، كما تلقى السباق رعاية إضافية من شركات أخرى، مثل "جي دابليو ماريوت" و"أوراسكوم للإنشاءات"و"كيوب+"و"AKAM Developers".

وحصل المشاركون وعدد من الفرق على فرصة للاختلاط مع الفرق الاخري المتواجدة بجانب الرعاة وضيوف الشرف وأيضا أعضاء فريق البارالمبياد المصري.

وقال هشام مكاوي، المدير الإقليمي لشركة بريتيش بتروليم - بى بى، منطقة شمال أفريقيا: "يأتي دعم الرياضيين والاتحادات الرياضية، خاصة الرياضيين البارالمبيين على وجه التحديد، ضمن الالتزام العالمي لشركة بى بى مصر، وهو يمثل أحد المكونات الاجتماعية الأساسية".

وترغب BP في رفع الوعي بخصوص البارالمبيين المصريين من أجل دعمهم في المستقبل للمنافسة على الصعيد الدولي ضمن منافسات ذوي القدرات الخاصة بجانب تغطية من تلفزيون الدولة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والمجلات والصحف.

وكانت شركة BP قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن رعايتها لـ3 أعضاء من فريق البارالمبياد المصري وهم أحمد عبد الفتاح وآية الله أيمن عباس ومصطفى فتح الله.

ونجح الثلاثي في الفوز بعدد من الميداليات أثناء تمثيلهم لمصر في المحافل الدولية، إذ أن أحمد عبد الفتاح قد فاز بميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية برواندا عام 2017 وذلك قبل أن يقود فريق الكرة الطائرة إلى بطولة العامل في هولندا خلال شهر سبتمبر في نفس العام.

وفاز أحمد كذلك بالمركز الثالث في بطولة ريو 2016، وحصد ميدالية برونزية.

أما آية الله فقد فازت بكأس مصر 3 مرات آخرها عام 2017، وفاز بفضية دورة برلين لسباق السباحة الحرة 50 متر وبرونزية 100 متر سباحة حرة وبروزنية 400 متر سباحة حرة ما أهلها إلى بطولة العالم في المكسيك، وتعد آية هي أول سباحة مصرية شابة تفوز بميداليتين سواء على الصعيد المصري أو الإفريقي منذ عام 1910.

مصطفى حل في المركز الرابع في بطولة العالم بلندن عام 2017 في سباقات 100 و200 و400 متر، ومؤخرا حل في المركز الثاني في سباق 100 متر والمركز الرابع في سباق 400 متر في بارالمبياد ريو 2016. كما حل في المركز الرابع في أولمبياد لندن سباق 100 متر، والسابع في سباق 200 متر، وكان في رعاية BP حينما فاز بأول ميدالية ذهبية في بطولة العالم 2011.