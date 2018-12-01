تقرير: صانع نهضة موناكو يتوجه إلى الرياض لتولي تدريب النصر

بعد تحقيقه لإنجازات عظيمة كمدرب لـ موناكو على المستويين المحلي والقاري، بات ليوناردو جارديم قريبا من تولي تدريب النصر السعودي.

صحيفة "الرياضية" السعودية ذكرت أن المدرب البرتغالي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض غدا الأحد، في طور مفاوضاته مع إدارة العالمي لتولي تدريب الفريق.

النصر أقاله مدربه خوسيه دانييل كارينيو، ويتولى الأنجولي هيلدر المسؤولية مؤقتا في المباريات الماضية.

جارديم رحل عن تدريب موناكو قبل عدة أسابيع بعد بداية كارثية للموسم، وإدارة النصر تقدّمت بعرض عقد يمتد لـ موسم ونصف.

الإدارة طلبت أيضا من جارديم قيادة كل الفئات العمرية للنصر من خلال وضع نظام موحد للنادي.

في المقابل، طلب المدرب زيارة النادي للوقوف على المنشآت والتعرُف أكثر على المجتمع السعودي والمنافسة في الدوري.

جارديم متواجد في إمارة دبي اليوم، وسيتوجه غدا إلى الرياض رفقة 2 من مساعديه، مع إمكانية حضوره مباراة النصر والوحدة في الجولة 11 من الدوري السعودي.

إلا أن الصحيفة تداركت وشددت على أن المدرب البرتغالي لن يوقّع أي عقود في زيارته الحالية للرياض.

جارديم (44 عاما) قاد موناكو من 2014 حتى 2018، وقاده للفوز بالدوري الفرنسي 2016\2017، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم نفسه.

النصر يحتل المركز الثاني بالدوري السعودي، برصيد 25 نقطة.