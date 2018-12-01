بالفيديو - الرائد يزيد معاناة الباطن ويسقطه في دوري السعودية
السبت، 01 ديسمبر 2018 - 19:01
كتب : FilGoal
فاز الرائد على مضيفه الباطن يوم السبت بنتيجة 3-1 في الجولة 11 من الدوري السعودي لتزداد معاناة الأخير الذي ظل في المركز 14.
وشارك المصري محمد عطوة أساسيا مع الرائد الذي سجل مبكرا في الدقيقة 9 عن طريق المقدوني فرحان حاساني.
وعاد الأخير لزيارة الشباك في الدقيقة 25 مسجلا الهدف الثاني وقلص الباطن الفارق بهدف في الدقيقة 67 سجله جدعان مهنا.
الهدف الاول لنادي #الرائد سجله اللاعب فرحان حساني في الدقيقة 9
الباطن 0 : 1 الرائد
#دوري_بلس pic.twitter.com/Q1qkRuXX0z— دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018
الهدف الثاني لنادي #الرائد سجله اللاعب فرحان حساني في الدقيقة 25
الباطن 0 : 2 الرائد
#دوري_بلس pic.twitter.com/8PrPEGFFWP— دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018
الهدف الاول لنادي #الباطن سجله اللاعب جدعان مهنا في الدقيقة 68
الباطن 1 : 2 الرائد
#دوري_بلس pic.twitter.com/j7YsNmzpu5— دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018
وأحرز صالح الشهري الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 87.
الهدف الثالث لنادي #الرائد سجله اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 87
الباطن 1 : 3 الرائد
#دوري_بلس pic.twitter.com/e2Tp8c5IBf— دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018
ورفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي للمركز 12 وتوقف رصيد الباطن عند 8 نقاط.
ويستضيف الباطن فريق الفيحاء يوم الخميس ويلعب الرائد أمام ضيفه الأهلي في 8 ديسمبر.