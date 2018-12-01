بالفيديو - الرائد يزيد معاناة الباطن ويسقطه في دوري السعودية

فاز الرائد على مضيفه الباطن يوم السبت بنتيجة 3-1 في الجولة 11 من الدوري السعودي لتزداد معاناة الأخير الذي ظل في المركز 14.

وشارك المصري محمد عطوة أساسيا مع الرائد الذي سجل مبكرا في الدقيقة 9 عن طريق المقدوني فرحان حاساني.

وعاد الأخير لزيارة الشباك في الدقيقة 25 مسجلا الهدف الثاني وقلص الباطن الفارق بهدف في الدقيقة 67 سجله جدعان مهنا.

الهدف الاول لنادي ⁧#الرائد⁩ سجله اللاعب فرحان حساني في الدقيقة 9 الباطن 0 : 1 الرائد ⁧#الباطن_الرائد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Q1qkRuXX0z — دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018

الهدف الثاني لنادي ⁧#الرائد⁩ سجله اللاعب فرحان حساني في الدقيقة 25 الباطن 0 : 2 الرائد ⁧#الباطن_الرائد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/8PrPEGFFWP — دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018

الهدف الاول لنادي ⁧#الباطن⁩ سجله اللاعب جدعان مهنا في الدقيقة 68 الباطن 1 : 2 الرائد ⁧#الباطن_الرائد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/j7YsNmzpu5 — دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018

وأحرز صالح الشهري الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 87.

الهدف الثالث لنادي ⁧#الرائد⁩ سجله اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 87 الباطن 1 : 3 الرائد ⁧#الباطن_الرائد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/e2Tp8c5IBf — دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018

ورفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي للمركز 12 وتوقف رصيد الباطن عند 8 نقاط.

ويستضيف الباطن فريق الفيحاء يوم الخميس ويلعب الرائد أمام ضيفه الأهلي في 8 ديسمبر.