بالفيديو - الرائد يزيد معاناة الباطن ويسقطه في دوري السعودية

السبت، 01 ديسمبر 2018 - 19:01

كتب : FilGoal

الرائد - الاتحاد

فاز الرائد على مضيفه الباطن يوم السبت بنتيجة 3-1 في الجولة 11 من الدوري السعودي لتزداد معاناة الأخير الذي ظل في المركز 14.

وشارك المصري محمد عطوة أساسيا مع الرائد الذي سجل مبكرا في الدقيقة 9 عن طريق المقدوني فرحان حاساني.

وعاد الأخير لزيارة الشباك في الدقيقة 25 مسجلا الهدف الثاني وقلص الباطن الفارق بهدف في الدقيقة 67 سجله جدعان مهنا.

أخبار متعلقة

عامر حسين لـ في الجول: بتروجيت كان يفترض أن يغير قميصه أمام الأهلي.. والحكم أنقذ الموقف بالفيديو - جنابري ينقذ بايرن أمام بريمن.. وقطار دورتموند يتجاوز فرايبورج بالفيديو - التعاون يسقط الفتح بهدفين إفريقيين في دوري السعودية بعد 365 يوما من الصيام.. الشيخ يسجل لـ الأهلي ضد بتروجيت

وأحرز صالح الشهري الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 87.

ورفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي للمركز 12 وتوقف رصيد الباطن عند 8 نقاط.

ويستضيف الباطن فريق الفيحاء يوم الخميس ويلعب الرائد أمام ضيفه الأهلي في 8 ديسمبر.

الرائد الباطن الدوري السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة دقيقة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 3 دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة 24 دقيقة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني 27 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" 59 دقيقة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك