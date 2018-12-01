بالفيديو - التعاون يسقط الفتح بهدفين إفريقيين في دوري السعودية
السبت، 01 ديسمبر 2018 - 18:40
كتب : FilGoal
فاز التعاون على مضيفه الفتح بهدفين دون رد يوم السبت في الجولة 11 من الدوري السعودي وسجل الهدفين لاعبين ينتميان لإفريقيا.
وسجل سيدريك أميسي البوروندي الهدف الأول في الدقيقة 22 وأحرز زميله الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وكاد عبد الفتاح آدم يعزز النتيجة لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 89.
ملخص مُختصر #الفتح_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/8SADEQX9Sp— دوري بلس (@dawriplusksa) December 1, 2018
وارتقى التعاون للمركز الرابع بوصوله للنقطة 18 بينما ظل الفتح ثامنا برصيد 13 نقطة.
ويستضيف الفتح فريق الحزم في 8 ديسمبر ويحل التعاون ضيفا على الوحدة يوم الجمعة.