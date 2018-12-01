بالفيديو - التعاون يسقط الفتح بهدفين إفريقيين في دوري السعودية

السبت، 01 ديسمبر 2018 - 18:40

كتب : FilGoal

التعاون

فاز التعاون على مضيفه الفتح بهدفين دون رد يوم السبت في الجولة 11 من الدوري السعودي وسجل الهدفين لاعبين ينتميان لإفريقيا.

وسجل سيدريك أميسي البوروندي الهدف الأول في الدقيقة 22 وأحرز زميله الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وكاد عبد الفتاح آدم يعزز النتيجة لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 89.

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وارتقى التعاون للمركز الرابع بوصوله للنقطة 18 بينما ظل الفتح ثامنا برصيد 13 نقطة.

ويستضيف الفتح فريق الحزم في 8 ديسمبر ويحل التعاون ضيفا على الوحدة يوم الجمعة.

التعاون الفتح الدوري السعودي

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