كرة سلة – مصر تقهر تونس في قمة مثيرة.. وخطوة متبقية على الوصول لكأس العالم

السبت، 01 ديسمبر 2018 - 18:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الصورة من EBBFED

نجح منتخب مصر في قهر منتخب تونس 73-64 في قمة نارية مثيرة ضمن الجولة الثانية من المرحلة الخامسة والنهائية المؤهلة إلى كأس العالم في الصين 2019.

المرحلة الأخيرة من التصفيات تقام في الفترة ما بين 30 نوفمبر والثاني من شهر ديسمبر في أنجولا.

منتخب مصر انتصر على تشاد يوم الجمعة 85-58 قبل أن يفوز اليوم السبت على منتخب تونس بفارق 9 نقاط بعد استمرار المباراة لوقت إضافي.

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والآن المنتخب المصري يحتاج إلى الانتصار يوم الأحد أمام الكاميرون من أجل ضمان الوصول بشكل رسمي إلى كأس العالم في الصين للمرة الثانية على التوالي.

المباراة جاءت مثيرة للغاية. ربع أول انتهى بتقدم تونس 23-22 قبل أن ينتهي الشوط الأول 37-37.

فارق النقطة استمر. المنتخب التونسي أنهى الربع الثالث بالتقدم بفارق نقطة على المنتخب المصري 46- 47.

التنافس استمر بشدة في المباراة لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 58-58 لتتجه المباراة إلى وقت إضافي.

في كرة السلة، تمتد المباراة لـ 5 دقائق في حالة التعادل، وإذا استمرت نفس النتيجة مع نهاية الـ 5 دقائق، تُلعب 5 دقائق أخرى وهكذا.

وفي الوقت الإضافي انتفض المنتخب المصري ليوسع الفارق إلى 11 نقطة ضد تونس قبل أن ينتهي الوقت الإضافي 73-64.

وضمن المنتخب التونسي تأهله بغض النظر عن نتائج المرحلة الأخير من التصفيات بينما يتنافس منتخبات أنجولا ومصر والكاميرون على البطاقة الثانية وحظوظ البطاقة الثالثة.

في حالة انتصار منتخب مصر على الكاميرون يتأهل الفراعنة بشكل رسمي إلى مونديال 2019 في الصين.

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