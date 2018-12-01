بيان رسمي – ريفر بليت يرفض اللعب في مدريد.. "الفشل الأمني ليس مسؤوليتنا"

في تصاعد جديد للأحداث، أعلن نادي ريفر بليت عن رفضه إقامة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس في العاصمة الإسبانية مدريد، معتبرا أنه لا يتحمّل مسؤولية الفشل الأمني الذي وقع يوم السبت الماضي.

النادي الأرجنتيني أصدر بيانا يخص مواجهته مع غريمه بوكا جونيورز الذي تحدد إقامته في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 9 ديسمبر المقبل.

وجاء نص البيان كالآتي:

"ريفر بليت يعلن عن رفضه تغيير الملعب. النادي يرى أن القرار يشوّه المنافسة، ويضر الذين ابتاعوا التذاكر، ويؤثر على الظروف المحيطة بالمباراة.

وهذه هي الأسباب التي تدفع ريفر بليت لمساندة موقفه الأصلي:

- مسؤولية الفشل الأمني الواقع يوم السبت الماضي الموافق 24 نوفمبر، والتي حدثت خارج محيط الملعب قبل انطلاق المباراة، تقع على عاتق السلطات الحاكمة. نادي ريفر بليت يبدي أسفه للأحداث التي وقعت، ولكنه لا يتحمّل مسؤولية ما وقع.

- أكثر من 66000 مشجع حاضرين في الملعب انتظروا بكثير من الصبر لحوالي 8 ساعات يوم السبت، وعادوا إلى الاستاد في اليوم التالي. أغلب هؤلاء المشجعين حُرموا الآن بشكل غير عادل من إمكانية حضورهم المباراة، بسبب الفارق في المسافة وتغيير الملعب.

- إنه لشيء غامض أن تكون المباراة الكلاسيكية الأكثر أهمية في كرة القدم الأرجنتينية لا يمكنها أن تقام بشكل طبيعي في نفس بلدها. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لا يمكنه أن يسمح لحفنة من المشاغبين بمنع إقامة السوبر كلاسيكو في بلادنا".

Comunicado de prensa 👇 https://t.co/0jyXd7WoZd — River Plate (@CARPoficial) December 1, 2018

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن إقامة المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بـ ريال مدريد، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وموافقة السلطات الإسبانية والاتحاد الإسباني.

تذكير بالأحداث..

الأزمة بدأت يوم السبت الماضي الذي كان موعدا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب مونومنتال بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب بومبونيرا.

إلا أن المباراة تأجلت لليوم التالي في أعقاب أحداث العنف التي طالت حافلة لاعبي بوكا، بعد أن رشقتها جماهير ريفر بليت بالحجارة والزجاجات، مما تسبب في إصابة بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم بابلو بيريز الذي تضررت عينه واضطر للذهاب إلى المستشفى.

في اليوم التالي، رفضت إدارة بوكا جونيورز لعب المباراة، لتتأجل المباراة مجددا إلى أجل غير مسمى.

وفي اجتماع بين رئيسي الناديين مع أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي، تقرر رسميا إقامة المباراة خارج الأرجنتين، مع عدم تحديد التاريخ والمكان.

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