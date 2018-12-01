رسميا - رنيم الوليلي تنهي هيمنة نور الشربيني وتتصدر التصنيف.. والشوربجي مستمر على القمة

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين برياضة الاسكواش التصنيف العالمي لشهر سبتمبر وشهد عودة رنيم الوليلي إلى القمة بعد غياب ثلاث سنوات واستمرار محمد الشوربجي في صدارة التصنيف.

وتصدرت رنيم الوليلي التصنيف بعد هيمنة من زميلتها نور الشربيني والتي استمرت على القمة لمدة 31 شهرا بداية من مايو 2016 وحتى نوفمبر 2018.

أما رنيم الوليلي فكانت أول مصرية تتصدر التصنيف العالمي في سبتمبر 2015 واستمرت لمدة أربعة أشهر قبل أن تخطف الإنجليزية لورا ماسارو الصدارة منها لمدة أربعة أشهر أخرى.

وهبطت نور الشربيني إلى المركز الثاني عالميا بينما حافظت نور الطيب على موقعها بالمركز الثالث في التصنيف، ورفعت نوران جوهر مركزها إلى المركز السابع عالميا.

أما على مستوى الرجال فحافظ محمد الشوربجي على موقعه بقمة التصنيف للشهر العاشر على التوالي والشهر رقم 38 في تاريخه.

وحافظ الرباعي المصري علي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار على مراكزهم الثاني والرابع والتاسع والعاشر على الترتيب.

بينما هبط مروان الشوربجي مركزين ليصبح في المركز الخامس عالميا بسبب غيابه عن البطولات أخر شهرين بسبب الإصابة.

ويأتي محمد الشوربجي على قمة اللاعبين المصريين الذين تصدروا التصنيف العالمي بـ 38 شهرا أكثر من عمرو شبانة صاحب الرقم القياسي السابق بـ 33 شهرا.

ويسبق محمد الشوربجي في الأكثر تحقيقا لصدارة التصنيف العالمي أربعة لاعبين فقط.