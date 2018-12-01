كشف مبارك الضيفان نائب رئيس الاتحاد العربي عن موعد قرعة دور الـ8 في كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال الضيفان لـFilGoal.com إن القرعة ستكون في يوم الإثنين الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري، وسوف تُجرى في مدينة الرياض.

لكن ماذا عن موقف البطولة بشأن سوق الانتقالات الشتوية في يناير وقوائم الأندية المشاركة بها؟

الضيفان أكد أنه سيتم فتح باب القيد مجددا فى يناير وذلك لإعطاء الفرصة للأندية المشاركة بقيد لاعبين جدد.