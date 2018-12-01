خاص الاتحاد العربى يكشف لـ في الجول موعد قرعة دور الـ8 وموقفه من انتقالات يناير
السبت، 01 ديسمبر 2018 - 10:53
كتب : هاني العوضي
كشف مبارك الضيفان نائب رئيس الاتحاد العربي عن موعد قرعة دور الـ8 في كأس زايد للأندية الأبطال.
وقال الضيفان لـFilGoal.com إن القرعة ستكون في يوم الإثنين الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري، وسوف تُجرى في مدينة الرياض.
لكن ماذا عن موقف البطولة بشأن سوق الانتقالات الشتوية في يناير وقوائم الأندية المشاركة بها؟
الضيفان أكد أنه سيتم فتح باب القيد مجددا فى يناير وذلك لإعطاء الفرصة للأندية المشاركة بقيد لاعبين جدد.
الاتحاد السكندري نجح في التأهل لربع النهائي بعد فوزه على الزمالك فى مباراة الإياب بضربات الترجيح ليكون خامس فريق حجز مكانا له فى دور الثمانية بجوار الهلال السعودي والوصل الإماراتي والنجم الساحلي من تونس ومولودية وهران الجزائري.
ونتتظر انتهاء جولة الإياب بين الأهلى السعودي ووفاق سطيف الجزائري والتي تغلب فيها الأهلى على وفاق سطيف بهدف للاشيء بالجزائر.
كما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري المريخ السودانى في العاشر من ديسمبر الجارى، وكان المريخ قد حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف لاتحاد العاصمة فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالخرطوم.
ويختتم دور الـ16 من كأس زايد بلقاء الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي فى الحادى عشر من ديسمبر الجاري، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين بالإسماعيلية.
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