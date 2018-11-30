الهاني سليمان: عرفنا كيف سيلعب الزمالك.. لم أتلق الكثير من الهجمات حتى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 - 23:54

كتب : FilGoal

كاسونجو - الهاني سليمان - الزمالك - الاتحاد

أشاد الهاني سليمان قائد الاتحاد السكندري بفريقه عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس زايد للأبطال.

الاتحاد تفوق على مضيفه الزمالك 4-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد الفوز 1-0 في الوقت الأصلي، ليعوّض هزيمته ذهابا بهدف نظيف في برج العرب.

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وقال سليمان في تصريحات لمحطة "صدى البلد": "الزمالك فريق كبير وفريق بطولات، إلا أن حلمي طولان أعدّنا بشكل جيد طوال الأسبوع على المستوى النفسي والفني. الصعود على حساب الزمالك بطولة في حد ذاته".

وأشاد الحارس السكندري بمدربه حلمي طولان "منذ وصول حلمي طولان لتدريب الاتحاد، نكون على دراية بكافة تفاصيل الفرق التي سنواجهها. يوم أمس أخبرنا عن تشكيل وطريقة لعب الزمالك نصا، وتمكننا من إيقاف مفاتيح لعبهم، حتى أنني لم أتلق الكثير من الهجمات عكس المعتاد".

وواصل: "تدربنا على ركلات الجزاء في نهاية التدريب يوم أمس، وقد امتلكنا الإحساس أننا سنتأهل إلى الدور المقبل".

الهاني سليمان تصدى لركلة الجزاء التي سددها عبد الله جمعة، مما ساهم في فوز فريقه.

ليكشف عن طريقته في التعامل مع ركلات الترجيح: "أقرر الزاوية التي سأرتمي قبل التسديد، على حسب اللاعب المسدد، أحيانا أكون على علم بزاويته المفضلة".

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