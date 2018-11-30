كرة سلة – منتخب مصر يفوز على تشاد في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

نجح منتخب مصر في تحقيق الانتصار على نظيره منتخب تشاد 85-58 في بداية مباريات المجموعة الأولى من المرحلة الخامسة والنهائية المؤهلة لكأس العالم في الصين 2019.

المرحلة الأخيرة من التصفيات تقام في الفترة ما بين 30 نوفمبر والثاني من شهر ديسمبر في أنجولا.

منتخب مصر لعب ضد تشاد ونجح في الانتصار والآن عليه مواجهة منتخب تونس ثم الكاميرون على الترتيب.

وتسيد المنتخب المصري مواجهته أمام تشاد وأنهى الربع الأول 20-10 قبل أن ينتهي الشوط الأول 46-24.

وواصل المنتخب سيطرته على المباراة لينتهي الربع الثالث 63-41 قبل أن تنتهي المباراة بفارق 27 نقطة للفراعنة.

ووصل رصيد منتخب مصر إلى النقطة 16 – مجموع النقاط منذ بداية التصفيات - ليرتقي مؤقتا للمركز الثاني بينما الصدارة من نصيب منتخب تونس برصيد 20 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2019 في الصين، بينما يتأهل أفضل ثالث من المجموعتين إلى المونديال.

وضمن المنتخب التونسي تأهله بغض النظر عن نتائج المرحلة الأخير من التصفيات بينما يتنافس منتخبات أنجولا ومصر والكاميرون على البطاقة الثانية وحظوظ البطاقة الثالثة.

الحالة الأولى لوصول منتخبنا الوطني إلى كأس العالم هي الانتصار أمام تونس ثم الكاميرون ليتأهل الفراعنة مباشرة إلى المونديال.

أما الحالة الثانية فهي انتصار الفراعنة على الكاميرون ثم انتظار معرفة عدد نقاط صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى، وهو ما قد يؤهل المنتخب أما بشكل مباشر أو عن طريق مباراة فاصلة بين منتخبي المركز الثالث في المجموعتين.

المجموعة الأخرى تضم منتخبات نيجيريا والسنغال وإفريقيا الوسطى ورواندا وكوت ديفوار ومالي. يتنافس منتخبا إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار على الحصول على المركز الثالث.

اقرأ أيضا:

جروس: الكل لم يكن في مستواه هجوميا.. أعتذر لجماهير الزمالك والخسارة واردة

بالفيديو – الثورة السكندرية مستمرة.. الاتحاد يطيح بـ الزمالك ويطير لربع نهائي كأس زايد

طولان بعد الإطاحة بالزمالك: من يدافع جيدا لا يخسر

وليد صلاح: أنا السبب في مواجهة الزمالك.. الفوز عليه يحمل فرحة مضاعفة

ناصف: لم نشك لحظة في الفوز على الزمالك

رسميا – الكاف يسحب أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون.. وفتح باب الترشيح للاستضافة

نور السيد: فرضنا أسلوبنا على الزمالك.. الآن سنعود للتركيز في الدوري