وليد صلاح: أنا السبب في مواجهة الزمالك.. الفوز عليه يحمل فرحة مضاعفة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 - 21:35

كتب : FilGoal

كاسونجو - الهاني سليمان - الزمالك - الاتحاد

عبّر وليد صلاح الدين مدير الكرة لنادي الاتحاد السكندري، عن فرحته الغامرة بإقصاء الزمالك من دور الـ16 لكأس زايد للأبطال.

الاتحاد واصل مسيرته الناجحة في البطولة العربية، وتفوق على الزمالك 4-3 بركلات الجزاء الترجحية على ملعب بتروسبورت، بعد الفوز في الوقت الأصلي 1-0 وتعويض الهزيمة ذهابا.

أخبار متعلقة

ناصف: لم نشك لحظة في الفوز على الزمالك بالفيديو – الثورة السكندرية مستمرة.. الاتحاد يطيح بـ الزمالك ويطير لربع نهائي كأس زايد ألفيش: من العار إقامة نهائي كوبا ليبرتادوريس في مدريد بالفيديو - أوباما يهدر فرصة هائلة للزمالك بعد خطأ الهاني سليمان

وقال صلاح الدين في تصريحات لمحطة "أبو ظبي الرياضية" بعد المواجهة: "فرحتنا 10 أضعاف الفرحة العادية اليوم، لأني من سحبت قرعة هذا الدور في السعودية، وعندما عدت، لاموني على اختيار الزمالك".

وأضاف: "ولكني أخبرتهم أننا سنعيش فرحة مضاعفة. الزمالك هو المرشح الأول للبطولة، ولذا إخراجه على ملعبه ووسط جماهيره يعد إنجازا".

وأتم: "نريد أن نبني على ذلك، سنحاول تدعيم الفريق بصفقات في سوق الانتقالات الشتوية".

اقرأ أيضا:

بالفيديو – الثورة السكندرية مستمرة.. الاتحاد يطيح بـ الزمالك ويطير لربع نهائي كأس زايد

طولان بعد الإطاحة بالزمالك: من يدافع جيدا لا يخسر

وليد صلاح: أنا السبب في مواجهة الزمالك.. الفوز عليه يحمل فرحة مضاعفة

ناصف: لم نشك لحظة في الفوز على الزمالك

رسميا – الكاف يسحب أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون.. وفتح باب الترشيح للاستضافة

نور السيد: فرضنا أسلوبنا على الزمالك.. الآن سنعود للتركيز في الدوري

الزمالك الاتحاد كأس زايد للأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة 43 دقيقة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 45 دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة ساعة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني ساعة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" ساعة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك