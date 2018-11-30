وليد صلاح: أنا السبب في مواجهة الزمالك.. الفوز عليه يحمل فرحة مضاعفة
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 - 21:35
كتب : FilGoal
عبّر وليد صلاح الدين مدير الكرة لنادي الاتحاد السكندري، عن فرحته الغامرة بإقصاء الزمالك من دور الـ16 لكأس زايد للأبطال.
الاتحاد واصل مسيرته الناجحة في البطولة العربية، وتفوق على الزمالك 4-3 بركلات الجزاء الترجحية على ملعب بتروسبورت، بعد الفوز في الوقت الأصلي 1-0 وتعويض الهزيمة ذهابا.
وقال صلاح الدين في تصريحات لمحطة "أبو ظبي الرياضية" بعد المواجهة: "فرحتنا 10 أضعاف الفرحة العادية اليوم، لأني من سحبت قرعة هذا الدور في السعودية، وعندما عدت، لاموني على اختيار الزمالك".
وأضاف: "ولكني أخبرتهم أننا سنعيش فرحة مضاعفة. الزمالك هو المرشح الأول للبطولة، ولذا إخراجه على ملعبه ووسط جماهيره يعد إنجازا".
وأتم: "نريد أن نبني على ذلك، سنحاول تدعيم الفريق بصفقات في سوق الانتقالات الشتوية".
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وليد صلاح: أنا السبب في مواجهة الزمالك.. الفوز عليه يحمل فرحة مضاعفة
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