بالفيديو - السعيد يصنع للسومة.. والفيحاء يجرد الأهلي من نقطتين في الوقت القاتل

سقط الأهلي في فخ التعادل أمام ضيفه الفيحاء، بهدف لكل طرف، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 11 من الدوري السعودي.

المباراة شهدت مشاركة الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد في صفوف الأهلي، والثاني كاد أن يهز شباك المنافس في عدة منافسات.

الفرصة الأخطر أثناء التعادل السلبي سنحت للسعيد في الدقيقة 54، عندما وصلته كرة في مواجهة المرمى شبه الخالي، إلا أن رأسيته أصابت العارضة الأفقية.

إلا أن السعيد عوّض إهداره، وعاد ليصنع هدف فريقه في الدقيقة 69، بعرضية استقبلها السوري عمر السومة في شباك الفيحاء.

قبل أن يدرك الفيحاء هدف التعادل في الوقت القاتل، تحديدا بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتسديدة رائعة لـ جوناثان جوميز.

التعادل أفقد الأهلي نقطتين، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر.