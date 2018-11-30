بالفيديو - الفيصلي يحبط القادسية ويتعادل للمرة الثالثة تواليا في الدوري السعودي

أبى الفيصلي الخروج خاسرا من ملعب الأمير سعود بن جلوي وتعادل بهدف لمثله أمام مضيفه القادسية يوم الجمعة في الجولة 11 من الدوري السعودي.

وأدرك البرازيلي لويس جوستافو التعادل للفيصلي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعدما أحرز مواطنه إلتون جوزيه هدفا للقادسية في الدقيقة 46.

والتعادل كان الثالث تواليا للفيصلي في البطولة بعدما أنهى مواجهتيه أمام الشباب والهلال بنتيجة صفر-صفر و1-1 على الترتيب.

الهدف الاول لنادي ⁧#القادسية⁩ سجله اللاعب التون جوزيه في د 46 القادسية 1 : 0 الفيصلي ⁧#القادسية_الفيصلي⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Vxr8NXPxFr — دوري بلس (@dawriplusksa) November 30, 2018

الهدف الاول لنادي ⁧#الفيصلي⁩ سجله اللاعب لويس غوستافو في الدقيقة 61 القادسية 1 : 1 الفيصلي ⁧#القادسية_الفيصلي⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/mi5bmvygCP — دوري بلس (@dawriplusksa) November 30, 2018

بينما تعطل القادسية بعد فوزين متتاليين على الأهلي والرائد في آخر جولتين.

وظل الفيصلي تاسعا وبات رصيده 13 نقطة وارتقى القادسية للمركز العاشر ورصيده 11 نقطة.

ويحل الفيصلي ضيفا على الاتحاد متذيل الترتيب يوم الخميس ويستضيف القادسية نادي الاتفاق في نفس اليوم.