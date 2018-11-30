بالفيديو - الفيصلي يحبط القادسية ويتعادل للمرة الثالثة تواليا في الدوري السعودي

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 - 18:19

كتب : FilGoal

الفيصلي

أبى الفيصلي الخروج خاسرا من ملعب الأمير سعود بن جلوي وتعادل بهدف لمثله أمام مضيفه القادسية يوم الجمعة في الجولة 11 من الدوري السعودي.

وأدرك البرازيلي لويس جوستافو التعادل للفيصلي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعدما أحرز مواطنه إلتون جوزيه هدفا للقادسية في الدقيقة 46.

والتعادل كان الثالث تواليا للفيصلي في البطولة بعدما أنهى مواجهتيه أمام الشباب والهلال بنتيجة صفر-صفر و1-1 على الترتيب.

أخبار متعلقة

تقرير: كريستنسن ضمن خيارات برشلونة لتدعيم الدفاع نافاس: فزت بدوري الأبطال 3 مرات.. والآن صرت لا أشارك هدف روبن الأجمل في جولة دوري أبطال أوروبا استبعاد عنتر.. تعرف على احتياطي الزمالك ضد الاتحاد

بينما تعطل القادسية بعد فوزين متتاليين على الأهلي والرائد في آخر جولتين.

وظل الفيصلي تاسعا وبات رصيده 13 نقطة وارتقى القادسية للمركز العاشر ورصيده 11 نقطة.

ويحل الفيصلي ضيفا على الاتحاد متذيل الترتيب يوم الخميس ويستضيف القادسية نادي الاتفاق في نفس اليوم.

القادسية الفيصلي الدوري السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة دقيقة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 3 دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة 24 دقيقة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني 26 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" 59 دقيقة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك