بالفيديو - تعادل مثير بين الاتفاق والشباب.. وحسين السيد يخرج مصابا

فرض الشباب التعادل على ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل مثلهما، على استاد الأمير محمد بن فهد، بالجولة 11 من الدوري السعودي.

المباراة شهدت مشاركة المصري حسين السيد مع فريقه الاتفاق، إلا أنه غادر الملعب مصابا في الدقيقة 61.

كريستيان جيوانكا افتتح التسجيل للاتفاق في الدقيقة 31.

إلأ أن كونستانينت بوديسكو أدرك التعادل سريعا للشباب في الدقيقة 36.

قبل أن يعيد حسن جمال الحبيب الاتفاق للتقدم في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني، أدرك خالد الكعبي التعادل للشباب بالدقيقة 64، لتنتهي المواجهة على نتيجة التعادل.

الشباب رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.