إصابة حسين السيد وخروجه أمام الشباب

الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 18:30

كتب : FilGoal

حسين السيد

غادر حسين السيد المحترف المصري في صفوف الاتفاق السعودي مباراة فريقه أمام الشباب بسبب الإصابة.

حسين السيد

النادي : الاتفاق

الاتفاق

ويلعب الاتفاق ضد الشباب في الجولة الـ11 للدوري السعودي للمحترفين.

وتعرض الظهير الأيسر للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 65 وشارك بدلا منه حسين قاسم عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2.

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ويقدم حسين السيد مستوى جيد مع الاتفاق في الدوري هذا الموسم وسجل حتى الآن هدفين.

ويلعب حسين السيد مع الاتفاق معارا من الأهلي لنهاية الموسم الجاري.

حسين السيد الدوري السعودي

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