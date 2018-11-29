اسكواش - نور الشربيني: فخورة بتكريمي من الرئاسة للمرة الثانية

أعربت نور الشربيني بطلة الاسكواش عن فخرها بالتكريم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وحصولها على وسام الجمهورية للمرة الثانية.

وكرم السيسي أبطال الرياضة بسبب إنجازاتهم، وحصل منتخب سيدات الاسكواش على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بعد تحقيق لقب بطولة العالم "فرق" في نسختها الأخيرة.

وشمل التكريم الفريق المكون من نور الشربيني ورنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر تحت قيادة فنية لأسطورة الاسكواش السابق عمرو شبانة.

وقالت نور الشربيني: "فخورة جدا وسعيدة بالتكريم اليوم من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحصول على وسام الجمهورية".

وأضافت "أوجه لرئيس الجمهورية الشكر على هذا الدعم، وذلك يضيف لنا الكثير بوجود اهتمام بنا منه ومتابعتنا ومتابعة إنجازتنا".

وتابعت "شعور رائع بالحصول على وسام الجمهورية للمرة الثانية وهذه المرة من الطبقة الأولى وأسعى دائما على مواصلة النجاح".

وعن وجود وزير الرياضة أشرف صبحي قالت نور "قدم لنا الدعم وأوجه له الشكر".

وأتمت "وزير الرياضة وعدنا بتقديم الأفضل للرياضة بشكل عام وللاسكواش، وذلك يمنحنا حافز أكبر لتحقيق ما هو أفضل".