إسكواش - منتخب السيدات يحصل على وسام الجمهورية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 14:27

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للسيدات - اسكواش

حصل منتخب سيدات الإسكواش على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بعد تحقيق بطولة العالم "فرق".

المنتخب يضم الرباعي (رنيم الوليلي - نور الشربيني - نور الطيب - نوران جوهر) بقيادة عمرو شبانة كمدير فني.

وكتبت نور الشربيني عبر حسابها على تويتر: "الحمد الله حصولي منذ قليل علي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي أنا وفريق منتخب مصر لسيدات الإسكواش. شكرا مصر".

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وعادت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة إلى قمة التصنيف العالمي لرياضة الإسكواش من جديد بداية من أول ديسمبر المقبل.

تأهلت رنيم الوليلي إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش أحد البطولات الكبرى للعبة بينما ودعت المصنفة الأولى الحالية نور الشربيني المسابقة من ربع النهائي.

وكانت رنيم الوليلي أول مصرية تتصدر التصنيف العالمي وكان ذلك في سبتمبر 2015 واستمرت على القمة لمدة أربعة أشهر.

بينما اعتلت نور الشربيني قمة التصنيف العالمي في مايو 2016 وحتى الآن.

اسكواش نور الشربيني ورنيم الوليلي

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