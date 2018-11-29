نادي الشباب السعودي: العقاب ينتظر أي ناد تعاقد أو اتفق مع باهبري

الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 12:45

كتب : FilGoal

باهبري

حذر خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي من محاولة التعاقد مع هتان باهبري لاعب الفريق الذي ينتهي عقده مع الشباب في 2019.

هتان باهبري

النادي : الشباب

الشباب

وقال البلطان في قناة العربية:"أي ناد وقع مع باهبري أو اتفق معه شفهيا في الوقت الحالي سيتعرض بدون شك للعقاب، سياستي واضحة وأعلنها من الآن، أي لاعب سعودي لم يوقع معي قبل آخر 6 أشهر في عقده سيتم بيعه، وعندي 8 لاعبين أجانب سيعوضون غيابهم".

ويلعب باهبري البالغ عمره 26 عاما في الشباب منذ 2016 حين انتقل من نادي الاتحاد السعودي.

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وشارك لاعب منتخب السعودية في 9 مباريات مع ناديه بالموسم الحالي من الدوري وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وأكمل البلطان حديثه قائلا:"هتان لم يوقع للاتحاد، ولا أعتقد أن هناك ناد سعودي يتجرأ ويخالف النظام، وأريد القول أنه بعد شهر يناير يجب أن يكون الشباب منافسا على لقب الدوري، لكن من دون شك سنكون فريقا مؤثرا ونتأهل إلى بطولة آسيوية".

وأضاف البلطان "في تاريخي لم يقدر فريق على هزيمة الشباب ذهابا وإيابا في الدوري، لن نسمح لأي فريق بهذا في ظروفنا الحالية".

ويحتل الشباب المركز الخامس في الدوري برصيد 16 نقطة مبتعدا بـ12 نقطة عن المتصدر الهلال حامل اللقب.

باهبري الشباب

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