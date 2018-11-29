كرة سلة – كليبرز يواصل الانتصارات والتصدر .. ودالاس يباغت هيوستن في ملخص NBA

أقيمت 10 مباريات فجر الخميس في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA شهدت مفاجآت كثيرة أبرز مواصلة كليبرز تصدر المجموعة الغربية وتحقيق دالاس فوزا كبيرا على مضيفه هيوستن، وفوزا في الثواني الأخيرة لميووكي على شيكاجو.

وإليكم أبرز ما حدث في مباريات اليوم

دالاس مافريكس 128-108 هيوستن روكتس

استمر تراجع هيوستن روكتس ومرة أخرى تعرض الفريق للهزيمة، وصيف بطل المجموعة الغربية الموسم الماضي يحتل المركز الـ14 في ترتيب المجموعة ذاتها هذا العام بعد خسارة كبيرة أمام دالاس مافريكس في عقر داره.

حقق جيمس هاردن 3 أرقام مزدوجة (25 نقطة، 17 تمريرة حاسمة، 11 متابعة، و6 خطف للكرة) لم تكن كافية لتجنب الخسارة أمام الجار في ولاية تكساس.

وتألق لوكا دونتشيتش مجددا مسجلا 20 نقطة للضيوف ليمنجهم انتصارا ارتقى بهم للمركز الثامن آخر المراكز المؤهلة للإقصائيات ليستمر تألق دالاس في موسم مميز يفوق التوقعات.

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أورلاندو ماجيك 112-115 بورتلاند تريل بلايزرز

سجل داميان ليلارد 10 تسديدات ثلاثية ليصبح أكثر من فعل ذلك في مباراة واحدة في تاريخ بورتلاند تريل بلايزرز ويقود الفريق لفوز هام على أورلاندو.

ليلارد سجل 41 نقطة خلال المباراة وأضاف زميله نيك ستاوسكاس 18 نقطة بعد مشاركته كبديل.

ومن أورلاندو سجل نيكولا فوتشيفيتش 20 نقطة وأضاف إيفان فورنييه 17 نقطة.

أورلاندو لا يزال في المركز الثامن في المجموعة الشرقية بسجل 10-12 فيما تجاوز بورتلاند ممفيس وصعد للمركز الخامس في المجموعة الغربية بسجل 13-8.

شاهد ملخص المباراة

فينيكس صانز 99-115 لوس أنجلس كليبرز

واصل لوس أنجلس كليبرز تحقيقه للمفاجآت وحقق فوزه التاسع تواليا على أرضه والـ14 بوجه عام خلال الموسم مقابل 6 هزائم فقط ليعزز صدارته للمجموعة الغربية.

كليبرز انتصر هذه المرة على فينيكس بفضل الثلاثي دانيلو جاليناري، توبياز هاريس، بوبان ميارانوفيتش الذين حققوا جميعا رقمين مزدوجين بتسجيل (28، 18، 12) نقطة وإضافة (10، 10، 12) متابعة على الترتيب، فيما سجل البديل المميز لو ويليامز 20 نقطة أخرى.

بينما سجل ديفين بوكر 23 نقطة أكثر مسجلي فينيكس في خسارة هي الـ17 للفريق هذا الموسم مقابل 4 انتصارات فقط.

كليبرز مازال في صدارة المجموعة الغربية التي يتذيلها فينيكس نفسه.

شاهد ملخص المباراة

وجائت بقية نتائج مباريات اليوم كالتالي:

أتالانتا هوكس 94-108 تشارلوت هورنتس

نيويورك نيكس 91-117 فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

يوتا جاز 101-91 بروكلين نتس

شيكاجو بولز 113-116 ميلووكي باكس

سان أنطونيو سبيرز 89-128 مينيسوتا تيمبروولفز

واشنطن ويزاردس 104-125 نيو أوليانز بيليكانز

كليفلاند كافالييرز 83-100 أوكلاهوما سيتي ثاندر