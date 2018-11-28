الأول هذا الموسم.. حجازي يفتتح أهدافه مع وست بروميتش في شباك سوانزي

سجل الدولي المصري أحمد حجازي هدفه الأول مع فريقه وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في الموسم الحالي أمام سوانزي سيتي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

ويلعب وست بروميتش ضد سوانزي سيتي في الجولة الـ19 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة ومن ركلة ركنية قابلها أحمد حجازي برأسية رائعة سجل هدفه فريقه الثاني لتصبح النتيجة 2-1.

ويعد هذا الهدف هو الأول لحجازي مع وست بروميتش هذا الموسم.

وانتقل حجازي لصفوف وست بروميتش بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي.

وينافس وست بروميتش على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل ويحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الشامبيونشيب.