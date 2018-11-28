الأول هذا الموسم.. حجازي يفتتح أهدافه مع وست بروميتش في شباك سوانزي

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 22:48

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

سجل الدولي المصري أحمد حجازي هدفه الأول مع فريقه وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في الموسم الحالي أمام سوانزي سيتي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

ويلعب وست بروميتش ضد سوانزي سيتي في الجولة الـ19 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة ومن ركلة ركنية قابلها أحمد حجازي برأسية رائعة سجل هدفه فريقه الثاني لتصبح النتيجة 2-1.

أخبار متعلقة

بالفيديو - القائم الأيسر لشتيجن وفرصة مهدرة يمنعان أيندهوفن من التقدم على برشلونة بالفيديو - جحيم الأمراء.. نيمار يقحم الكرة الثانية في شباك ليفربول بالفيديو - هدف مبكر في القمة.. بيرنات يضرب مرمى ليفربول

ويعد هذا الهدف هو الأول لحجازي مع وست بروميتش هذا الموسم.

وانتقل حجازي لصفوف وست بروميتش بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي.

وينافس وست بروميتش على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل ويحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الشامبيونشيب.

أحمد حجازي وست بروميتش الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: رابيو وافق على شروط الانتقال لبرشلونة 12 دقيقة | أوروبا
مباشر – العين (1) - (1) ريفر بليت.. التعادل رغم إنقاذ رائع لخالد عيسى 35 دقيقة |
بالفيديو - الترجي خامس العالم.. ركلات الترجيح تنصره على جوادالاخارا 51 دقيقة | أمريكا
تقارير: مهاجم ليفربول قد ينتقل إلى كريستال بالاس 55 دقيقة | أوروبا
الزمالك يحذر من الحسابات المزيفة لفرجاني ساسي.. ويوضح حسابه الوحيد ساعة | مصر
تشكيل العين أمام ريفر بليت.. الشحات وبيرج أساسيان ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك