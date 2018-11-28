رسميا – فيا ينهي المغامرة الأمريكية.. واليابان وجهة محتملة

أعلن الإسباني دافيد فيا انتهاء مسيرته رسميا مع فريق نيويورك سيتي الأمريكي، بعد 4 سنوات في صفوف الفريق.

المهاجم الإسباني صاحب الـ36 عاما صرّح: "عقلي وجسدي يحتاجان إلى تحدٍ جديد".

مضيفا: "لا يمكنني أن أخبرك الآن عن وجهتي المقبلة، ولكني سأواصل اللعب".

وواصل: "أشعر أنني أقدر على اللعب لعام آخر في هذا المستوى من كرة القدم".

عقد مع نيويورك سيتي ينتهي في 31 ديسمبر المقبل، ليكون بعدها حرا للتوقيع مع أي نادٍ آخر.

في حضر إلى نيويورك سيتي قادما من أتليتكو مدريد عام 2014 في صفقة انتقال حر، ولعب معارا لبعض الوقت في ميلبورن سيتي الأسترالي بنفس العام.

الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني سجّل 80 هدفا في 126 مباراة خاضها مع نيويورك سيتي.

وعن وجهة فيا المقبلة، ذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" أن اللاعب قريب من الدوري الياباني، ليلتحق بمواطنيه أندريس إنييستا وفيرناندو توريس.