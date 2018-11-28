رمضان صبحي يعرض استضافة طفل لاجئ تعرض للتنمر في هدرسفيلد

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 19:51

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

عرض الدولي المصري رمضان صبحي المحترف في صفوف هدرسفيلد الإنجليزي استضافة عائلة أحد الأطفال ضحايا التنمر في المدينة.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

هدرسفيلد تاون

وكتب رمضان صبحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يمكن للطفل جمال التواصل مع النادي، سيكون شرفا لي استضافته وأسرته لمدة يوم واحد في نادي هدرسفيلد".

الطفل جمال وأسرته من اللاجئين السوريين في مدينة هدرسفيلد وتعرض لواقعة تنمر شهير قبل أيام في المدرسة الخاصة به بعدما انتشر له مقطع فيديو وهو يتعرض للتخويف.

كذلك تعرضت شقيقته الصغرى لكسر في عدسات النظارة الخاصة بها ما دفعها لمحاولة قطع معصميها في دورة المياه الخاصة بمدرستها.

ما جعل أحد المهتمين بالأعمال الخيرية ينشر قصته الطفل ويطلب مساعدته وجمع التبرعات لعائلته.

طالع أيضا

الحضري لـ في الجول: لم أعتزل.. وعلاقتي بالإسماعيلي انتهت

لو ميساجير نجوزي لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة أمام الإسماعيلي.. وهذا أفضل لاعب

بالفيديو – سيد معوض لـ في الجول: هؤلاء أبرز من يلعبون كظهير أيسر.. وشرط الانضمام للأهلي

شيحة: إبراهيم حسن وقع للأهلي قبل الانضمام للزمالك.. ورئيس النجوم يؤكد الواقعة

خبر في الجول - سموحة طلب 30 مليونا للتخلي عن ياسر إبراهيم للزمالك.. ولا صفقات تبادلية

وهو ما قابله النجم المصري بعرض المساعدة على أسرة الطفل.

رمضان صبحي هدرسفيلد منتخب مصر الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: رابيو وافق على شروط الانتقال لبرشلونة 12 دقيقة | أوروبا
مباشر – العين (1) - (1) ريفر بليت.. التعادل رغم إنقاذ رائع لخالد عيسى 35 دقيقة |
بالفيديو - الترجي خامس العالم.. ركلات الترجيح تنصره على جوادالاخارا 51 دقيقة | أمريكا
تقارير: مهاجم ليفربول قد ينتقل إلى كريستال بالاس 55 دقيقة | أوروبا
الزمالك يحذر من الحسابات المزيفة لفرجاني ساسي.. ويوضح حسابه الوحيد ساعة | مصر
تشكيل العين أمام ريفر بليت.. الشحات وبيرج أساسيان ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك