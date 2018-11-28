رمضان صبحي يعرض استضافة طفل لاجئ تعرض للتنمر في هدرسفيلد

عرض الدولي المصري رمضان صبحي المحترف في صفوف هدرسفيلد الإنجليزي استضافة عائلة أحد الأطفال ضحايا التنمر في المدينة.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون هدرسفيلد تاون

وكتب رمضان صبحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يمكن للطفل جمال التواصل مع النادي، سيكون شرفا لي استضافته وأسرته لمدة يوم واحد في نادي هدرسفيلد".

الطفل جمال وأسرته من اللاجئين السوريين في مدينة هدرسفيلد وتعرض لواقعة تنمر شهير قبل أيام في المدرسة الخاصة به بعدما انتشر له مقطع فيديو وهو يتعرض للتخويف.

كذلك تعرضت شقيقته الصغرى لكسر في عدسات النظارة الخاصة بها ما دفعها لمحاولة قطع معصميها في دورة المياه الخاصة بمدرستها.

ما جعل أحد المهتمين بالأعمال الخيرية ينشر قصته الطفل ويطلب مساعدته وجمع التبرعات لعائلته.

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وهو ما قابله النجم المصري بعرض المساعدة على أسرة الطفل.