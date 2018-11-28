أحد السعودي يتعاقد مع المدرب لورينسيو

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 14:42

كتب : FilGoal

لورينسيو

أعلن نادي أحد السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو لورينسيو لقيادة الفريق خلفا للمقال فرانسيسكو أرسي.

وكشف النادي عبر حسابه في تويتر عن انتدابه للورينسيو.

وقرر النادي الاستغناء عن خدمات أرسي المنتمي لباراجواي بعد الخسارة القاسية أمام الفتح بنتيجة 4-صفر يوم الخميس.

ويحتل أحد المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط. خسر الفريق 6 مرات وفاز مرة في أول 10 جولات من الدوري.

وبدأ لورينسيو مشواره التدريبي في 2005 مع جيل فيسينتي البرتغالي وقاد فرق فيتزلا وأولهانينسي وأونياو ليريا وأونياو ماديرا ودرب أيضا ناساجي مازانداران الإيراني في 2015.

نادي أحد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة دقيقة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 4 دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة 24 دقيقة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني 27 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" 59 دقيقة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك