أحد السعودي يتعاقد مع المدرب لورينسيو
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 14:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي أحد السعودي تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو لورينسيو لقيادة الفريق خلفا للمقال فرانسيسكو أرسي.
وكشف النادي عبر حسابه في تويتر عن انتدابه للورينسيو.
welcome 💛.. pic.twitter.com/ZHtIvzqCUm— نادي أُحـد (@OHOD1936) November 27, 2018
وقرر النادي الاستغناء عن خدمات أرسي المنتمي لباراجواي بعد الخسارة القاسية أمام الفتح بنتيجة 4-صفر يوم الخميس.
ويحتل أحد المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط. خسر الفريق 6 مرات وفاز مرة في أول 10 جولات من الدوري.
وبدأ لورينسيو مشواره التدريبي في 2005 مع جيل فيسينتي البرتغالي وقاد فرق فيتزلا وأولهانينسي وأونياو ليريا وأونياو ماديرا ودرب أيضا ناساجي مازانداران الإيراني في 2015.