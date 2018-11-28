الاتفاق السعودي يقيل مدربه

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 14:32

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق

أقال نادي الاتفاق السعودي مدربه ليوناردو راموس المنتمي لأوروجواي بعد خسارته في آخر 4 مباريات من الدوري.

وشكر النادي راموس في تويتر وأعلن تعيين الإسباني سيرخيو بيرناس خلفا له.

وخسر الاتفاق أمام الفيصلي والهلال والنصر والتعاون وخسر بنتيجة 5-1 و4-1 و2-1 و4-2 على الترتيب في آخر 4 مباريات.

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ولم يخسر الاتفاق في أول 6 جولات من الموسم الحالي للدوري. بدأ البطولة بالتعادل مع الرائد ثم فاز على الباطن والفيحاء وسحق الأهلي بنتيجة 6-2 وانتصر على الحزم.

وتراجع الفريق للمركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة مبتعدا بـ14 نقطة عن المتصدر الهلال حامل اللقب.

ويلعب في الاتفاق حسين السيد المصري المعار من الأهلي.

الاتفاق

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