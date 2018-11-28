الاتفاق السعودي يقيل مدربه

أقال نادي الاتفاق السعودي مدربه ليوناردو راموس المنتمي لأوروجواي بعد خسارته في آخر 4 مباريات من الدوري.

وشكر النادي راموس في تويتر وأعلن تعيين الإسباني سيرخيو بيرناس خلفا له.

وخسر الاتفاق أمام الفيصلي والهلال والنصر والتعاون وخسر بنتيجة 5-1 و4-1 و2-1 و4-2 على الترتيب في آخر 4 مباريات.

📰 الاتفاق يلغي عقد راموس.. والأسباني بيرناس مدرباً للفريقhttps://t.co/FVTQEqL8oT pic.twitter.com/JW98qXUCqv — نادي الاتفاق (@Ettifaq) November 27, 2018

ولم يخسر الاتفاق في أول 6 جولات من الموسم الحالي للدوري. بدأ البطولة بالتعادل مع الرائد ثم فاز على الباطن والفيحاء وسحق الأهلي بنتيجة 6-2 وانتصر على الحزم.

وتراجع الفريق للمركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة مبتعدا بـ14 نقطة عن المتصدر الهلال حامل اللقب.

ويلعب في الاتفاق حسين السيد المصري المعار من الأهلي.