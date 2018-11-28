نادي الاتحاد السعودي يتمسك ببيليتش رغم تردي النتائج

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 14:24

كتب : FilGoal

سلافين بيليتش

شدد نادي الاتحاد السعودي على تمسكه بالمدرب الكرواتي سلافين بيليتش ردا على تقارير صحفية زعمت أن مدرب وست هام يونايتد السابق سيرحل عن الفريق.

وقال المتحدث الرسمي للنادي حسين الشريف في تويتر:"بيليتش مستمر ولن يرحل. المدرب يحظى بثقة الاتحاديين ودعم الإدارة، لا تلتفتوا لمن يريدون التشويش وإثارة القلاقل. نحن أمام مرحلة جديدة وحساسة تتطلب تكاتفنا جميعا".

ويعاني بيليتش الأمرين مع فريق العميد ولم يفز حتى الآن. وتلقى مدرب كرواتيا السابق 4 هزائم في 5 مباريات قاد فيها النادي.

وأمام بيليتش مهمة صعبة في ظل تذيل الاتحاد لترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد انقضاء 10 جولات.

وخسر الاتحاد دربي جدة يوم الأحد بنتيجة 3-1 أمام جاره الأهلي.

الاتحاد السعودي بيليتش

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