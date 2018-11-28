نادي الاتحاد السعودي يتمسك ببيليتش رغم تردي النتائج
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 14:24
كتب : FilGoal
شدد نادي الاتحاد السعودي على تمسكه بالمدرب الكرواتي سلافين بيليتش ردا على تقارير صحفية زعمت أن مدرب وست هام يونايتد السابق سيرحل عن الفريق.
وقال المتحدث الرسمي للنادي حسين الشريف في تويتر:"بيليتش مستمر ولن يرحل. المدرب يحظى بثقة الاتحاديين ودعم الإدارة، لا تلتفتوا لمن يريدون التشويش وإثارة القلاقل. نحن أمام مرحلة جديدة وحساسة تتطلب تكاتفنا جميعا".
ييليتش محل ثقة الاتحاديين، ويحظى بدعم الإدارة، لا تلتفتوا لمن يريد التشويش وإثارة القلاقل .. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة وحساسة تتطلب تكاتفنا جميعاً، وتعاضدنا #من_اجل_الاتحاد ..#بيليتش_خط_احمر pic.twitter.com/f8sROdEOTk— حسين الشريف (@al_sharef4) November 26, 2018
ويعاني بيليتش الأمرين مع فريق العميد ولم يفز حتى الآن. وتلقى مدرب كرواتيا السابق 4 هزائم في 5 مباريات قاد فيها النادي.
وأمام بيليتش مهمة صعبة في ظل تذيل الاتحاد لترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد انقضاء 10 جولات.
وخسر الاتحاد دربي جدة يوم الأحد بنتيجة 3-1 أمام جاره الأهلي.