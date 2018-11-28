جلوبو سبورت: فلامنجو يحضر عرضا لضم رودريجينيو من بيراميدز

أشارت تقارير إخبارية، أن نادي فلامنجو البرازيلي، يسعى لاستعادة صانع ألعابه رودريجينيو، من فريق بيراميدز المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رودريجو إدواردو مارينيو النادي : بيراميدز

رودريجينيوانتقل من كورنثيانز في الصيف الماضي، إلى بيراميدز مقابل 6 ملايين يورو.

وأشارت صحيفة (جلوبو سبورت) البرازيلية واسعة الانتشار، أن نهاية حلم فلامنجو بالتتويج بالدوري المحلي، سيجعله يسعى لبناء الفريق من جديد.

فلامنجو سيخسر نجم وسط الملعب لوكاس باكيتا، بعد أيام قليلة، إذ من المنتظر أن ينضم لفريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 35 مليون يورو، وسيلعب مباراته الأخيرة أمام أتليتكو بارانينيسي.

كما أنه قد يخسر صانع ألعاب دييجو، والمتوقع أن ينتقل إلى سانتوس في يناير، على الرغم من ارتباطه بعقد مع فلامنجو حتى الصيف المقبل.

ووفقا للتقرير فإن فلامنجو يحضر عرضا بخمسة ملايين دولار لضم رودريجينيو، صانع ألعاب فريق بيراميدز المصري، والذي رحل قبل 6 أشهر فقط عن الدوري البرازيلي.

وشددت الصحيفة على أن أيا كانت نتيجة انتخابات النادي والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل، فإن العرض سيكون جاهزا، نظرا لأن الإداراتين المتصارعتين على رئاسة النادي، يريدان ضم رودريجينيو.

كما أن رودلوفو لانديم المرشح لرئاسة النادي، تواصل مع وكلاء اللاعب بالفعل.

رودريجينيو لعب 10 مباريات مع بيراميدز هذا الموسم، بواقع 9 في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر، فشل خلالها في التسجيل.