جلوبو سبورت: فلامنجو يحضر عرضا لضم رودريجينيو من بيراميدز

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 14:15

كتب : محرر في الجول

رودريجينو مع بيراميدز أمام الجونة

أشارت تقارير إخبارية، أن نادي فلامنجو البرازيلي، يسعى لاستعادة صانع ألعابه رودريجينيو، من فريق بيراميدز المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رودريجو إدواردو مارينيو

النادي : بيراميدز

رودريجينيوانتقل من كورنثيانز في الصيف الماضي، إلى بيراميدز مقابل 6 ملايين يورو.

وأشارت صحيفة (جلوبو سبورت) البرازيلية واسعة الانتشار، أن نهاية حلم فلامنجو بالتتويج بالدوري المحلي، سيجعله يسعى لبناء الفريق من جديد.

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات اليوم 28-11-2018 والقنوات الناقلة.. بيراميدز وليفربول وبرشلونة والإسماعيلي إسماعيل يوسف: منافس الزمالك؟ بيراميدز والأهلي والمقاصة النجوم لـ في الجول: نعترض على طاقم الحكام التونسي في مباراة بيراميدز لسببين رسميا - أمين عمر حكما لكلاسيكو تونس.. وبلخواص لمواجهة بيراميدز والنجوم سيد معوض يكشف عن 5 صفقات طلبها البدري للأهلي قبل رحيله.. ثلاثي بيراميدز وثنائي الأحمر المحترف

فلامنجو سيخسر نجم وسط الملعب لوكاس باكيتا، بعد أيام قليلة، إذ من المنتظر أن ينضم لفريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 35 مليون يورو، وسيلعب مباراته الأخيرة أمام أتليتكو بارانينيسي.

كما أنه قد يخسر صانع ألعاب دييجو، والمتوقع أن ينتقل إلى سانتوس في يناير، على الرغم من ارتباطه بعقد مع فلامنجو حتى الصيف المقبل.

ووفقا للتقرير فإن فلامنجو يحضر عرضا بخمسة ملايين دولار لضم رودريجينيو، صانع ألعاب فريق بيراميدز المصري، والذي رحل قبل 6 أشهر فقط عن الدوري البرازيلي.

وشددت الصحيفة على أن أيا كانت نتيجة انتخابات النادي والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل، فإن العرض سيكون جاهزا، نظرا لأن الإداراتين المتصارعتين على رئاسة النادي، يريدان ضم رودريجينيو.

كما أن رودلوفو لانديم المرشح لرئاسة النادي، تواصل مع وكلاء اللاعب بالفعل.

رودريجينيو لعب 10 مباريات مع بيراميدز هذا الموسم، بواقع 9 في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر، فشل خلالها في التسجيل.

رودريجينيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

بتروجيت: نسعى للتعاقد مع باسم مرسي ساعة | الدوري المصري
رضا شحاتة: كان لدينا خطة في لجنة التعاقدات بالأهلي لخمس سنوات مقبلة ساعة | أوروبا
مصطفى يونس: لاعبو المصري لا يعرفون كيف يتمركزون في الملعب.. والفريق تم استهلاكه ساعة | الدوري المصري
أنقذهم في 99 فهل يكررها بعد 20 عاما؟ سولشاير مدربا لـ مانشستر يونايتد 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة 3 ساعة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك