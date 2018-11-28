النصر الإماراتي يواجه برشلونة في ديسمبر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 14:07

كتب : إسلام محمود

سواريز - برشلونة

يلتقي فريق النصر الإماراتي نظيره برشلونة الإسباني في 18 ديسمبر المقبل في افتتاح استاد آل مكتوم بأبو ظبي بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

استاد آل مكتوم تم تجديده خصيصا بسبب كأس آسيا 2019 وتم اختيار الفريق الكتالوني لمواجهة النصر عليه في مباراة الافتتاح.

الدوري الإسباني سيتوقف في نهاية ديسمبر لعطلة أعياد الميلاد.

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ويشهد الشهر ذاته انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات والتي ستبدأ يوم 19 بمشاركة غريم برشلونة ريال مدريد كحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة البيان أيضا فوفد يمثل نادي النصر سافر إلى إسبانيا يوم الثلاثاء لتوقيع العقود مع برشلونة بخصوص المباراة"

ويستضيف استاد آل مكتوم 6 مباريات في كأس آسيا القادمة بداية من مباراة كوريا والفلبين يوم 7 يناير.

برشلونة النصر الإماراتي

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