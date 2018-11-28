كرة سلة – رابتورز يواصل الانتصارات وليكرز يسقط مجددا أمام دنفر مفاجأة الغرب في ملخص NBA

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 12:52

كتب : إسلام محمود

NBA

واصل دنفر ناجتس تألقه على أرضه وحقق فوزا هاما على لوس أنجلس ليكرز فيما انتصر تورونتو رابتورز وإنديانا بيسرز على ممفيس وفينيكس لتعزيز مركزهما في المجموعة الشرقية وذلك ضمن 5 مباريات أقيمت فجر الأربعاء في NBA.

وإليكم أبرز ما حدث في المباريات:

تورونتو رابتورز 122-114 ممفيس جريزليز

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قطار تورونتو لا يتوقف بعدما حقق الفريق فوزه السادس على التوالي هذه المرة على أحد مفاجآت الموسم ممفيس جريزليز.

كاواي لينارد واصل تحقيق الأرقام المزدوجة بتسجيل 17 نقطة و10 متابعات فيما سجل كايل لاوري 24 نقطة تصدر بها مسجلي الفريق الكندي.

فيما سجل مارك جاسول 27 نقطة ومايك كونلي 20 نقطة في خسارة جريزليز الثالثة على التوالي.

وحافظ تورونتو على صدارة المجموعة الشرقية بسجل 18 فوزا و4 هزائم وهو الأفضل في الدوري بالكامل، فيما احتفظ ممفيس بمركزه الخامس في المجموعة الغربية بسجل 12-8.

شاهد ملخص المباراة

لوس أنجلس ليكرز 85-117 دنفر ناجتس

انتصر دنفر ناجتس على ليكرز بفارق 20+ نقطة ليعزز سجله المميز على ملعبه هذا الموسم بانتصار هو التاسع مقابل 3 هزائم فقط، وهو الرابع على التوالي أيضا.

دنفر ارتقى للمركز الثالث في المجموعة الغربية بسجل 14-7 خلف لوس أنجلس كليبرز وجولدن ستيت ووريورز فقط.

فيما تلقى ليكرز خسارته الثانية تواليا لكنه مازال في المركز السابع في المجموعة ذاتها.

وسجل كلا من بول ميلساب، جمال موراي، والبديل ماليك بيزلي 20 نقطة لأصحاب الأرض، فيما تصدر كايل كوزما مسجلي ليكرز بـ21 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 14 نقطة بنسبة تسديد 33% فقط.

شاهد ملخص المباراة

وجائت بقية نتائج مباريات اليوم كالتالي:

نيويورك نيكس 108-115 ديترويت بيستونز

أتالانتا هوكس 115-113 ميامي هيت

إنديانا بيسرز 109-104 فينيكس صانز

كرة سلة NBA

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