وفاة البرقان لاعب الهلال السابق بعمر الـ35 عاما
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 - 20:37
كتب : FilGoal
توفي سلطان البرقان لاعب الهلال السعودي السابق، بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.
وسبق للبرقان صاحب الـ35 عاما اللعب للهلال والاتفاق والرائد والشعلة في السعودية.
رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته...
صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله
"إنا لله وإنا إليه راجعون "— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) November 27, 2018
وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت في وقت سابق عن معاناة البرقان من أورام في المخ.
ويُنعي FilGoal.com أسرة الفقيد راجين من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.