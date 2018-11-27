وفاة البرقان لاعب الهلال السابق بعمر الـ35 عاما

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 - 20:37

كتب : FilGoal

سلطان البرقان

توفي سلطان البرقان لاعب الهلال السعودي السابق، بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وسبق للبرقان صاحب الـ35 عاما اللعب للهلال والاتفاق والرائد والشعلة في السعودية.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت في وقت سابق عن معاناة البرقان من أورام في المخ.

ويُنعي FilGoal.com أسرة الفقيد راجين من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

سلطان البرقان

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