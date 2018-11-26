شوقي السعيد: سهرت مع الحضري ليلة لقاء السنغال ثم فوجئت بمشاركتي أساسيا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 - 21:52

كتب : FilGoal

الزمالك - شوقي السعيد

كشف شوقي السعيد مدافع الزمالك السابق ومنتخب مصر عن واقعة جعلته يشارك في لقاء السنغال بعدما حصل على بعض المسكنات بسبب سهره مع عصام الحضري في وقت سابق.

وتحدث شوقي السعيد لبرنامج "في الاستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" قائلا: "أنا غير محظوظ مع المنتخب في الفترات التي انضممت له فيها".

أما عما حدث عن لقاء السنغال قال: "توقعت عدم مشاركتي في لقاء جمعنا بالسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015".

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وواصل "شوقي غريب كان يعلن التشكيل قبل اللقاء مباشرة وعصام الحضري توقع عدم مشاركته أيضا".

وأضاف "منعني الحضري من النوم وسهرنا سويا، وفوجئت في الصباح بوجودي في التشكيل الأساسي".

وتابع شوقي السعيد "ذهبت مسرعا لطبيب الفريق للحصول على حقن للأعصاب والمسكنات بسبب إجهادي لقلة النوم".

وأتم "وجدت صعوبة في مواجهة سرعات لاعبي السنغال وخسرنا بهدفين دون رد، والمنتخب بشكل كام لم يكن أداؤه جيدا خلال تلك الفترة".

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