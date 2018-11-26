إنفانتينو: لم أطلب إقامة مباراة السوبر كلاسيكو تحت أي ظروف

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 - 12:21

كتب : محرر في الجول

جياني إنفانتينو

نفى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الشائعات المثارة حول طلبه إقامة مباراة ريفر بليت أمام بوكا جونيورز، في نهائي كوبا ليبارتدورس، تحت أي ظروف.

مباراة إياب نهائي كوبا ليبارتدورس بين العملاقين الأرجنتينيين، تأجلت يوم السبت بعد الاعتداء على حافلة بوكا جونيورز من قبل جماهير ريفر بليت، قبل أن تتأجل مرة ثانية مساء الأحد لأجل غير مسمى.

وقال إنفانتينو "أنا حزين من الأحداث التي جرت وأدت لتأجيل المباراة، العنف ليس له مكان في كرة القدم، وتأمين اللاعبين والمشجعين والحكام يجب أن تكون الأولوية".

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وأضاف "أؤيد قرار التأجيل وأثق في اتحاد أمريكا الجنوبية، والناديان، والسلطات المحلية، في اتخاذ القرار الصحيح".

وتابع "على كل، ونظرا للشائعات المؤسفة، أود أن أوضح أنني لم أطلب إقامة المباراة تحت أي ظرف، ولم أهدد بعقوبات على أي طرف لو لم تقم المباراة".

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب لابومبونيرا الخاص ببوكا جونيورز، بالتعادل 2-2 بينهما.

بوكا جونيورز ريفر بليت

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