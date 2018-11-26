فيليباو فعلها من جديد.. بالميراس بطلا للبرازيل للمرة العاشرة

توج بالميراس بلقب الدوري البرازيلي عن موسم 2018، بانتصاره على مضيفه فاسكو دا جاما بهدف مقابل لا شيء، على ملعب سان جانواريو.

الفريق البرازيلي العريق حقق اللقب العاشر في تاريخه بالمسابقة المحلية، ليعزز انفراده بالرقم القياسي على هذا الصعيد، متفوقا على سانتوس صاحب الـ8 ألقاب.

دايفرسون سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ليحسم اللقب لـ بالميراس قبل جولة واحدة على النهاية.

ليرفع بالميراس رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن فلامينجو المطارد صاحب الـ72 نقطة.

المدرب صاحب الإنجاز، هو المخضرم لويس فيليبي سكولاري، الذي تولى مهمة تدريب الفريق للمرة الثالثة في يوليو الماضي، ليحسّن نتائج "الفيرداو" ويقوده للقب.

الدوري هو الثاني في سجل سكولاري، بعد 22 عاما من لقبه الأول مع جريميو سنة 1996.

بطل العالم 2002 مع بلاده البرازيل، وصل بـ بالميراس لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس للموسم الحالي، إلا أن مغامرته توقفت بعد الاصطدام بـ بوكا جونيورز، والخسارة 2-4 في مجموع المباراتين.