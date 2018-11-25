بالفيديو – موسم الاتحاد الكارثي يتواصل.. السعيد يسجل في فوز الأهلي بـ دربي جدة

تواصل موسم اتحاد جدة الكارثي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث تلقى هزيمته الرابعة على التوالي في البطولة والثامنة بشكل عام، هذه المرة أمام الأهلي في دربي جدة.

الاتحاد خسر من الأهلي 3-1 في الجولة العاشرة من البطولة، الراقي فاز بمشاركة محمد عبد الشافي الذي ارتدى شارة القيادة، وتسجيل عبد الله السعيد الذي حل بديلا قبل نهاية الشوط الأول.

المباراة بدأت عكس نهايتها، حيث سجل فهد المولد أولا للنمور بعد انفراد تام بمحمد العويس سجل منه في الدقيقة 7.

التعادل جاء في الدقيقة 21، عن طريق عمر السومة الذي سجل من رأسية سكنت مرمى فواز القرني.

وفي الدقيقة 38، شارك عبد الله السعيد في محل المصاب جيانيني تافاريس.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني بعد عرضية من عمر السومة.

وأتم السعيد أهداف الأهلي قبل نهاية المباراة.

واستغل السعيد تمريرة حريرية من حسين المقهوي في الدقيقة 76 ليضعها بطريقة رائعة من فوق فواز القرني.

الأهلي استقر ثالثا بـ22 نقطة على بعد 6 نقاط فقط من المتصدر الهلال، و3 عن الوصيف النصر.

أما اتحاد جدة، فيظل متذيلا لجدول الترتيب بنقطتين فقط في موسم كارثي على النمور مع مدربهم الكرواتي سلافين بيليتش.

اتحاد جدة بتلك النتيجة لم يحقق الفوز على الأهلي في الدربي منذ 2432 يوما في الدوري.

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